Centre médico-chirurgical de la garnison de Kati : Cesse Komé fait parler son cœur

Le bienfaiteur opérateur économique malien, Cessé Komé reconstruit le Centre médico-chirurgical de la garnison des armées de Kati. L’infrastructure qui a désormais fière allure est dotée d’une maternité ultramoderne.

Au bout de 8 mois de travaux, le Centre médico-chirurgical de la garnison militaire de Kati présente un beau visage depuis le 19 janvier 2024. Les bâtiments reconstruits et repeints accueillent une nouvelle maternité avec tout le confort et un centre de santé. La maternité est bâtie sur 700 m2, c’est un don de Cessé Komé. Elle comprend six salles de consultation et une pharmacie. En plus, d’un deuxième bâtiment d’hospitalisation comprenant 4 grandes salles, la maternité et un bloc d’intervention chirurgicale.

“Nul n’a le droit d’être heureux tout seul“, disait Raoul Follereau, appelé le Vagabond de la charité qui a beaucoup lutté aux côtés des malades de la lèpre à travers le monde. Cessé Komé a fait sien cet adage en accompagnant l’Etat chaque fois que cela est nécessaire et en venant en aide aux nécessiteux. L’opérateur économique malien opérant entre son pays d’origine et la Côte d’Ivoire (promoteur de la chaîne hôtelière Radisson Blu Collection et évoluant dans plusieurs autres domaines), a plusieurs fois fait œuvre utile pour les FAMa en contribuant dans l’effort de guerre. Au moment de l’embargo, il avait même mis la main à la poche en venant en aide à l’Etat à hauteur de plus de 100 millions de F CFA.

La remise des équipements et des bâtiments rénovés a eu lieu le vendredi 19 janvier 2024, sous la présidence du chef d’Etat-major des armées, le général Oumar Diarra, en présence du représentant du donateur en la personne de Hamidou Sampy de Creacom-Afrique.

Le médecin colonel Issa Nafo Ouattara, directeur du Centre médico-chirurgical des armées de Kati a procédé à la visite guidée après la coupure symbolique du ruban. Ce dernier s’est réjoui de la reconstruction du centre et salué Cessé Komé au nom de la hiérarchie militaire. Selon lui, la nouvelle maternité est au service des femmes des militaires aussi bien que de celles des civils.

La première femme à avoir accouché dans la nouvelle maternité a reçu une enveloppe symbolique du chef d’Etat-major des armées, le général Oumar Diarra.

A Dicko.

