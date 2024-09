Changement climatique : SECO ONG plaide pour son intégration dans les politiques et programmes

Quatre ONG du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali ont lancé le programme « Benkadi (travailler ensemble dans la même direction) », en langue bambara. Ce jeudi 19 septembre 2024, les acteurs maliens du programme ont organisé un atelier de plaidoyer pour l’intégration des changements climatiques dans les politiques et programmes. C’était à la direction des Finances et du Matériel (DFM) du ministère du Développement rural.

Au Mali, le programme Benkadi intervient dans 24 communes (dans les cercles de Bougouni, Yanfolila, Kolokani et Dioila). Selon Alkaou Konaté, secrétaire général du Conseil d’administration de SECO ONG, le programme propose de relever deux défis majeurs. Il s’agit d’abord d’une gouvernance climatique inclusive à travers l’intégration des changements climatiques dans les PDESC ; ensuite, d’amplification des bonnes pratiques de gestion durable des terres et de reforestation comme facteur d’adaptation et d’atténuation aux effets des changements climatiques.

Le programme Benkadi est le fruit d’un partenariat Nord-Sud financé par le gouvernement néerlandais pour la période 2021-2025. Aux dires de Moumini Damango, représentant de l’ambassade des Pays-Bas au Mali, Benkadi vise à « offrir une meilleure condition de vie aux populations vulnérables ». Il s’agit aussi de faire en sorte que leur voix soit entendue au niveau des instances nationales de prise de décision. Selon Damango, 14 communes sont avancées pour la prise en compte des changements climatiques dans le PDSEC. Des efforts sont attendus pour les 10 autres communes.

Au nom du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Ladji Camara a lancé les travaux de l’atelier. Pointant du doigt, les fortes chaleurs ayant frappé le Mali cette année, et les pluies abondantes suivies d’inondations, le représentant du ministre a mis l’accent sur la réalité des changements climatiques. A ses dires, l’adoption d’une politique nationale assortie d’une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique prouve la volonté politique contre les effets du changement climatique au Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :