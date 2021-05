Cheick Sidi Diarra : « Le Dni a apporté des réponses aux 3 crises du Mali »

Lors de la Journée de réflexion organisée sur la transition par l’Association Mali-Prospectives-2050, l’ancien ambassadeur et diplomate malien aux Nations unies, Cheick Sidi Diarra, président du comité d’organisation du Dni, a brossé la crise malienne en 3 grandes tares : Economiques, politiques et électorales. Il conclut que le Dni a apporté des réponses à ces tares.

Pour l’ambassadeur Diarra, la crise démocratique malienne est tout d’abord due à la crise économique qui a directement suivi l’avènement de la démocratie au Mali. Cette crise économique a été occasionnée au Mali par la politique de mondialisation et l’ajustement structurel. A en croire M. Diarra, le Mali n’a pas su élaborer la politique nécessaire pour répondre à ses défis. En plus de cela, les 80 % de l’économie malienne se trouvaient dans le secteur informel avec une faible plus-value due à son importation plus grande que son exportation.

Sur les tares politiques et électorales, Cheick Diarra a rappelé que la Constitution de 1992 est le prototype de la Constitution française de 1958. Une constitution élaborée par Napoléon Bonaparte taillée sur mesure pour renforcer le pouvoir présidentiel. Cette constitution a créé au Mali, le culte de l’homme fort. Ce qui ne serait pas très propice pour le Mali, selon lui. Le système politique malien, à la lecture de M. Diarra, favoriserait le plus fort en matière électorale. Car plus un parti politique est grand plus il bénéficie de l’aide de l’Etat. Cela, à l’en croire, ferait de telle sorte que ce sont les plus forts qui resteront toujours forts et ceux qui sont faibles demeureront faibles.

A cela s’ajoute le conflit identitaire. Les revendications deviennent de plus en plus identitaires. Et cela, dit-il, tue l’incivisme et la citoyenneté. Pour clore, l’ambassadeur Sidi Diarra, non moins organisateur du Dialogue national inclusif (Dni), a estimé que le Dni a apporté les réponses à toutes ces tares de la crise malienne.

Koureichy Cissé

