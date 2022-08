L’homme d’affaires et avocat américain résidant au Mali, Claude David Convisser était face à la presse, le lundi 22 août 2022, à la Maison de la Presse (Bamako) pour parler de la situation sécuritaire au Mali. Au cours de cette conférence de presse, il a mis l’accent sur l’insécurité à Bamako avec des braquages à main armée, l’attaque contre le camp de Kati et d’autres cas d’insécurité. Cependant, le conférencier dira que «C’est bien possible d’avoir la paix au Mali ». Pour cela, dit-il, il faut la négociation, la médiation entre les autorités maliennes et certains groupes armés. A cet effet, il a proposé ses services de médiateur pour la résolution de la crise malienne.

« Le 9 avril 2022, Bamako a connu le premier cas de ce que j’appelle un coup mafieux prémédité : un braquage ciblé et le vol en plein jour de 120 millions de CFA dans le coffre de la voiture d’un homme qui pensait que ses conversations téléphoniques concernant cet argent étaient privées et confidentielles… », a souligné le conférencier, Claude David Convisser, homme d’affaires et avocat américain résidant au Mali durant cette conférence de presse. Avant d’ajouter qu’il y a quelques mois, deux douaniers maliens ont été assassinés dans l’exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, il s’est réjoui de la saisie par la douane malienne de 159,5 Kg de cocaïne d’une valeur de 8 milliards de FCFA. Répondant aux questions des journalistes, Claude David Convisser, homme d’affaires et avocat américain, a évoqué la recrudescence de l’insécurité au Mali.

Ainsi, a-t-il déploré l’attaque contre le camp de Kati à proximité de Bamako. Cependant, le conférencier dira que «c’est bien possible d’avoir la paix au Mali ». Pour cela, dit-il, il faut la négociation, la médiation entre les autorités du Mali et certains groupes armés. Selon lui, cette médiation permettra d’éviter l’intervention militaire des Nations Unies ou de toutes autres forces armées.

A l’en croire, c’est l’une des solutions pour arriver à la paix. « Tout le monde a intérêt à la paix et au développement », a-t-il dit. A cet effet, il a proposé ses services de médiateur pour la résolution de la crise malienne. Enfin, il dira que le gouvernement de transition fait du bon boulot pour faire respecter la souveraineté malienne.

A .Sogodogo

