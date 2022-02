Organisme délégué dans la mise en œuvre de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), est au four et au moulin pour réussir sa mission pour le bonheur des maliens

C’est pourquoi, en session couplée à la 27ème, la 17ème session de la CMSS était exclusivement consacrée à la gestion de l’AMO. Au cours de celle-ci, les administrateurs ont examiné le rôle de la caisse dans la gestion de cet outil devient de plus en plus incontournable en termes d’avantages socio-sanitaires pour beau nombre des maliens.

Ces sessions tenues ce jeudi 24 février 2022, étaient placées sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré en présence du Directeur général de CMSS Ichaka Koné et de l’ensemble des administrateurs. Elles ont permis d’examiner le projet de budget et le plan d’actions de la CMSS au titre de l’exercice 2022.

Quant au budget de l’année en cours, il s’élève à 183,13 milliards de F CFA, contre plus de 169,224 milliards de F CFA en 2021, soit une hausse de 8,15 %. Pour la même période celui de l’AMO se chiffre à 28,927 milliards de F CFA, soit une augmentation de 8,63% par rapport au budget précédent qui était de 26,628 milliards de F CFA.

Ce budget s’inscrit dans le cadre du renforcement de la protection sociale et s’appuie sur un plan d’actions consistant en une déclinaison de la convention d’objectifs et de moyens signés entre la CMSS et son Conseil d’administration.

Selon Mme le ministre, ce budget prend en compte les activités de la tranche annuelle du Contrat d’Objectif et de Moyens (COM) 2020- 2022. Et Mme Diéminatou Sangaré d’ajouter qu’en dépit de la crise socio-sanitaire dans le monde et la situation socio-politique du pays, la CMSS a le devoir d’assurer ses missions essentielles vis-à-vis de ses assurés, à travers le recouvrement des cotisations, le paiement régulier des pensions et des prestations conventionnés.

Au menu desdites sessions, six (6) points étaient inscrits à l’ordre du jour. I s’est agi de : l’examen et l’adoption de l’état d’exécution des recommandations de la 25ème session ; le rapport du Commissaire au compte sur les états financiers au titre de l’exercice 2020 ; les projets de budget et plan d’actions 2022 ; le projet de décision fixant les détails de l’organisation et du fonctionnement de la CMSS, le cinquième point et les questions diverses.

A l’issue des travaux, tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été adoptés à l’exception de la décision fixant les détails de l’organisation qui doit être revue avec le concours de certains administrateurs, avant validation. De même, les administrateurs ont formulé des orientations et recommandations claires à la direction de la CMSS pour l’accomplissement de ses missions et l’atteinte des objectifs de performance qu’ils ont assigné.

Diakalia M Dembélé

