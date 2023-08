Comité syndical de la direction des grandes entreprises des impôts (DGE) : Issa Arsina Cissé plébiscité pour un mandat de 5 ans !

Issa Arsina Cissé vient d’être élu à la tête du bureau du Comité Syndical de la Direction des Grandes Entreprises des Impôts pour un mandat de 5 ans. Inspecteur des Impôts, le Receveur à la DGE est un homme de défis. Il est prêt à tout mettre en œuvre pour défendre les intérêts des travailleurs.

Le renouvellement des instances de bases des différents comités de la section syndicale des impôts suit son cours normal dans les différents centres des impôts du district de Bamako. Le jeudi 17 août, c’était le tour de la Direction des Grandes Entreprises des Impôts (DGE) de mettre en place son comité syndical. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de ladite direction et a mobilisé pour la circonstance les nombreux travailleurs. Ainsi, au terme du processus, les travailleurs de la DGE des impôts ont porté leur choix sur Issa Arsina Cissé, inspecteur des impôts, receveur à la DGE. Il a été élu à la tête d’un bureau d’une cinquantaine de membres pour un mandat de cinq ans. Le nouveau secrétaire général succède à Ousmane Oumar Touré.

Après son élection Cissé a remercié l’ensemble des agents de la DGE sur le choix porté sur sa modeste personne. Il a aussi promis d’être à hauteur de missions pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Notons que les comités syndicaux des centres des impôts des six communes du district de Bamako, de la Direction générale et des deux SIM ont été mis en place et l’élection du bureau de la section syndicale est prévue pour le 31 août.

El Hadj A.B.H

