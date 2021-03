Commémoration de la Journée Internationale de la Femme : Les femmes de la CANAM ne sont pas restées en marge

Dans le cadre de la commémoration de la journée du 8 mars, journée internationale de la Femme, l’Association Solidarité des Femmes de la CANAM (Caisse nationale d’assurance maladie) a initié, le 8 mars 2021, une journée de salubrité et une cérémonie de remise de dons de masques en soutien à la réponse du Gouvernement contre la maladie à coronavirus. C’était devant le siège de la CANAN sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako, en présence du Directeur Général de la CANAM, Boubacar Dembélé, de la présidente de l’Association Solidarité des Femmes de la CANAM, Mme Maïga Agaïchatou Dicko et l’ensemble du personnel de la CANAM.

Dans son discours, la présidente de l’Association Solidarité des Femmes de la CANAM, Mme Maïga Agaïchatou Dicko, a fait savoir que cette année, le thème de la Journée internationale des femmes (le 8 mars) est : « Leadership féminin : Pour plus d’égalité au Mali dans le contexte de la Covid-19 ». « Nous célébrons les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19. Depuis la mi-mars 2020, la crise liée au coronavirus (COVID 19) est venue s’ajouter à une autre crise que le Mali connait, il s’agit de la crise sécuritaire dont les femmes sont touchées de plein fouet.

Les femmes sont au premier plan de la lutte contre la COVID-19, en tant que travailleuses de première ligne et professionnelles de santé, en tant que scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins. Parmi les interventions les plus efficaces et exemplaires qui ont été menées au Mali jusqu’à présent pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, certaines l’ont été par des femmes », a-t-elle dit. Instituée en 1977 par l’organisation des nations unies, dit-elle, la journée internationale des femmes vise à sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur la situation des femmes dans le monde. Selon elle, cette journée vise également à améliorer le statut de la femme et de faire prendre conscience aux hommes et femmes, des rôles que peuvent jouer les femmes dans l’édification d’une société juste équitable en vue du développement socio-économique et culturel des nations. « L’Association des femmes de la CANAM, dans le cadre de son programme d’activités a initié une journée de salubrité et une cérémonie de remise de dons de masques en soutien à la réponse du Gouvernement contre la maladie à coronavirus », a-t-elle dit.

Par ailleurs, elle a remercié le directeur général de la CANAM pour son soutien dans l’organisation de l’événement. Quant au Directeur Général de la CANAM, Boubacar Dembélé, il a indiqué que cette initiative des femmes de la CANAM d’organiser une journée de salubrité est à saluer. Selon lui, cet état de fait contribuera à la lutte contre la COVID-19. Enfin, le Directeur Général de la CANAM, Boubacar Dembélé, dira que les femmes ont un rôle important à jouer dans la réussite de la CANAM. Après les discours, le premier coup de balai a été donné par le Directeur Général de la CANAM, Boubacar Dembélé, en compagnie de la présidente de l’Association, Mme Maïga Agaïchatou Dicko et bien d’autres membres de la CANAM.

Aguibou Sogodogo

