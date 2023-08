Dans le cadre de la célébration du 31 juillet 2023, l’Union des radios et télévisions libres du Mali (Urtel) a initié une conférence débat dont le thème s’intitulait : “L’Urtel s’engage pour la participation effective des femmes au développement de la nation”. Cette rencontre a eu lieu le mercredi 2 août 2023 à la Maison de la presse.

Cette célébration de la journée panafricaine des femmes a réuni les anciennes ministres, députés, l’Organisation panafricaine des femmes et plusieurs associations féminines. Au cours de la rencontre, l’accent a été mis sur la représentation et la participation des femmes dans les processus électoraux à tous les niveaux.

Le président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, a invité les femmes à continuer à se battre pour leur cause. Espérant que cette première initiative de l’Urtel sera soutenue et encouragée, il a estimé que chacun pourra profiter de la grande expérience de ces grandes dames qui ont fait le Mali d’hier, qui font le Mali d’aujourd’hui et feront le Mali de demain.

Le président de l’Urtel, Mamoudou Bocoum, initiateur de la rencontre, a encouragé les femmes à se battre davantage pour occuper toutes leurs places dans la société. Au plan continental, le thème du 31 juillet était “Le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de paix en vue d’accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continental africaine”.

Mme Diallo Maman Sakiliba, présidente de l’Organisation panafricaine des femmes dans la sous-région ouest-africaine, a d’abord défini le panafricanisme tout en rendant hommage à la doyenne de toutes les luttes pour les femmes. Il s’agit de feu Aoua Kéita, qui continue de vivre dans les cœurs de toutes les femmes battantes.

“L’implication des femmes est un vecteur incontournable parce que la stabilité du pays, c’est d’abord la famille. Nous avons choisi ce thème par rapport à la Zone de libre-échange continental parce qu’il y a aussi un engagement international des Etats qui veut que les femmes soient impliquées dans la prévention et la gestion des conflits. Mais dans la plupart du temps, les femmes sont misent à côté ou elles viennent en minorité dans les organes de gestion des conflits, cela ne peut pas résoudre le problème. On ne peut pas prétendre développer un pays en laissant la majorité à la traine.

Nous sommes aujourd’hui dans une lutte de développement et non une lutte de leadership ou une lutte de place”, a expliqué la conférencière.

Mme Diallo Maman Sakiliba signalera que dans la Zlecaf, il y a un marché commun africain ouvert à tout le monde dans les règles de l’art. “Cette Zone de libre-échange continental ne peut pas être accélérée sans les femmes, car elle implique la suppression des barrières tarifaires, des barrières douanières, les taxes vont tomber. Cela aboutira à l’autonomisation des femmes, car l’accent est mis sur la transformation, le renforcement des capacités en termes de chaines de valeur qui rapportent beaucoup aux femmes”, a invité la présidente de l’OPF.

Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato a remercié Mme Sangaré Oumou Bah pour son combat en faveur de l’adoption de la 052 en conseil des ministres. “Les femmes, quand elles sont engagées, elles n’ont pas de limites et elles ont beaucoup de stratégies. Il faut qu’elles se fassent confiance, qu’elles soient solidaires les unes envers les autres et la cohésion. Les femmes sont tellement valables, elles ont des compétences et doivent se donner la main pour avancer, mener à bien le combat”, a indiqué la présidente du Réseau des femmes parlementaires. Cet échange a pris fin par une remise d’attestation de reconnaissance à Mme Sangaré Oumou Bah, la femme battante.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :