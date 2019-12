En Commune II, une inspection est attendue pour passer au peigne fin la gestion de la mairie et des centres d’état civil après la mise sous mandat de dépôt du maire Cheick Abba Niaré, son 1er adjoint, Fodié Salim Traoré, et un chef de service. Face à la mauvaise gestion au niveau de cette commune, le gouverneur du district n’écarte pas l’option d’une administration provisoire.

Une session extraordinaire s’est tenue hier dans la salle de conférence de la mairie de la Commune II du district de Bamako pour faire le point de la gestion de cette collectivité. C’était sous la présidence du gouverneur du district de Bamako, Babahamane Maïga. Conseillers communaux, chefs de quartier de la Commune II, chefs services techniques ont pris part à cette session extraordinaire qui se justifiait, selon le 2e adjoint Mahamadou Kaou Touré (il assure l’intérim de Cheick Abba Niaré) à plus d’un titre.

“Il est d’une urgence de débattre, décrypter, point par point toutes les problématiques et trouver ensemble une solution. Nous n’avons pas le droit d’assister à l’hécatombe de cette belle institution sans rien faire. Nous avons un devoir à accomplir face à notre population, nos partenaires, nos mandants, qui nous observent. Nous ne pouvons pas décevoir”, a alerté Mahamadou Kaou Touré. Avant d’évoquer les grands défis qui ont pour noms : la régularisation rapide des salaires des travailleurs de la mairie, la gestion transparence et concertée de la mairie et une communication rapide et claire.

Soupçons de quittances parallèles

Sur le ton ferme, le gouverneur a exprimé son mécontentement face à la situation qui prévaut à la mairie de la Commune II où les travailleurs accusent des arrières de salaires.

“C’est inadmissible qu’on ne puisse pas payer un salaire dans une commune du district, surtout en Commune II très riche en ressources. Inamissible que la continuité du service ne soit pas assurée depuis la mise sous mandat de dépôt du maire. Nous avons l’impression qu’en Commune II certains confondent les caisses de la collectivité avec leurs propres biens. Cessez de croire qu’on peut percevoir les taxes à l’occasion du mariage et à la fin une poignée de personne se partagent ces fonds. Ce sont des ressources publiques protégées. Je suis venu vous dire qu’il faut mettre fin à ces pratiques et j’ai instruit qu’une inspection fasse l’état des lieux ici et dans tous les centres d’état civil”, a averti le gouverneur. Ce contrôle extérieur, selon Babahamane Maïga, viendra confondre, à l’en croire tout un chacun, car le syndicat des travailleurs de la mairie, a-t-il poursuivi, a dénoncé l’existence de quittance parallèle. “Aux termes de cette inspection, la justice va faire son travail sans distinction aucune et toute personne impliquée ne sera épargnée”, a fait savoir le gouverneur du district de Bamako, plongeant la salle de conférence de la mairie dans un silence de cimetière où on pouvait même entendre une mouche voler.

Epée de Damoclès

Il a rappelé aux conseillers que la continuité du service doit continuer selon les textes, de ce fait c’est le 2e adjoint Mahamadou Kaou Touré qui doit assurer la charge avec les mêmes pouvoirs que le maire Cheick Abba Niaré jusqu’à ce que la justice en décide autrement. Le gouverneur du district de Bamako a fortement menacé les conseillers de la Commune sur la gestion de leurs collectivités en ces termes : “Si je constate que les choses ne s’améliorent dans le domaine de la gestion au niveau de votre collectivité, je vais vous demander de vous mettre tous en vacances et de mettre en place une administration intérimaire jusqu’aux prochaines élections”.

