Les manifestants mobilisés dans plusieurs secteurs demandent la levée pure et simple du couvre-feu.

L’épidémie de coronavirus n’a pas fini de créer des tensions avec ses mesures de prévention. De nombreuses personnes ont manifesté, mardi soir, un peu partout dans les quartiers de la ville de Bamako contre le couvre-feu instauré pour endiguer la propagation du coronavirus.

Les manifestants pour la plupart des jeunes ont fait part de leur amertume et de leur «ras le bol» de la situation à ne pas pouvoir circuler la nuit en ce mois de ramadan. Blocage et barricade des routes, pneus enflammés sur les voies goudronnées, face à face avec la police, sont autant d’actes posés pour dire non au couvre-feu. Des contestataires mobilisés un peu partout à travers la ville scandaient «On en a marre du couvre feu», «On meurt de faim ou on meurt de coronavirus ?», «À bas le couvre-feu, on sort pian !». Moussa, un jeune homme de la vingtaine se plaignait du couvre-feu et du délestage. Selon lui, la coupure intempestive de l’électricité aurait poussé lui et ses camarades à se révolter et à braver l’interdiction.

……….lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :