La crise au sein du CNPM n’a toujours pas connu son épilogue malgré tous les recours judiciaires dont le dernier a été celui de la Cour Suprême, la plus haute juridiction malienne. Cet imbroglio juridico-syndical qui affecte profondément le secteur privé n’a pas laissé indifférent les Groupements Professionnels, GP et les Conseils Patronaux des Régions, CPR, qui ont pris leur responsabilité face à l’histoire et au peuple malien, en mettant en place un comité transitoire pour évacuer les affaires courantes du Patronat, toiletter les textes qui portent aujourd’hui à confusion et procéder à la mise en place d’un nouveau bureau, à travers une Assemblée Générale élective qui sera organisée dans toutes les conditions de transparence. Mamadou Sinsy Coulibaly et Amadou Dit Diadié Sankaré, les deux protagonistes vont-ils enfin accepter cette solution alternative et se préparer pour l’AG qui sera tenue dans 6 mois, c’est-à- dire à la fin du mandat du comité transitoire ? Le gouvernement ne doit-il pas accompagner cette belle initiative qui éteint un temps soit peu le feu qui couve au Patronat malien ?

C’est dans le but de trouver une solution alternative à la gravissime crise qui secoue depuis 16 mois le Conseil National du Patronat du Mali, CNPM, que Le cadre de concertation des groupements professionnels et des conseils patronaux des régions ; Composé de 39 groupements professionnels et CPR, a convié leurs représentants en une importante réunion le mardi 8 février 2022 afin de trouver une issue à la sempiternelle crise du CNPM. 28 sur 39 ayant répondu à l’invitation la réunion avait la légitimité requise pour prendre des décisions qui s’imposent à tous les membres du CNPM.

C’est ainsi que les GP et CPR ont non seulement pris acte des décisions judicaires de la Cour Suprême et du tribunal de première instance de la commune IV qui consacrent l’annulation des deux Assemblées Générales électives et de l’ordonnance gracieuse, mais aussi et surtout ont tenu à préciser qu’il n’existe plus au CNPM ni bureau, ni Président et par conséquent il revient aux membres consacrés par les textes (GP et CPR) de prendre leur responsabilité pour sauver leur organisation qui se meurt. Comme pour parer au plus pressé les GP et CPR ont proposé un certain nombre de solutions palliatives pour atténuer les effets de la crise parmi lesquelles il y a un fort besoin de Rassembler toutes les organisations membres du CNPM dans une démarche inclusive pour aller ensemble vers une sortie de définitive qui passera par la relecture des textes et l’organisation de nouvelles élections. Ils envisagent également en toute souveraineté de retirer tous les mandats accordés à tout organe ou toute personne qui prétend agir et parler au nom du CNPM. Le Cadre de Concertation des Groupements Professionnels et des Conseils Patronaux de Régions a, enfin mis en place une administration transitoire qui aura pour missions : la gestion quotidienne du CNPM, La relecture des textes, L’organisation de nouvelles élections pour doter le CNPM d’autorités légitimes et légales dans un délai de 3 à 6 mois.

S’agissant du dernier point à savoir la mise en place d’une administration provisoire, Les GP et CPR ont voulu rester modeste car le bureau est composé de 8 membres extensible à 12. Présidé par Soya Golfa Commerce et qui a comme vice-président Boubacar H Diallo président de l’OPECOM. Ces deux fortes personnalités auront pour mission essentielle de tracer la voie d’une sortie définitive de la crise afin de donner au secteur privé tout son lustre d’antan. Elle n’est pas au-dessus de leur compétence, car chacune des personnalités citées ont fait leur preuve dans leurs domaines respectifs.

En définitive, le secteur privé, moteur de l’économie d’un pays ne mérite nullement un tel cynique sort. La crise qui le secoue devra être l’affaire de tout le monde, car ses conséquences touchent tous les domaines y compris les caisses de l’Etat. Donc cette belle initiative des GP et des CPR mérite d’être accompagnée par les plus hautes autorités du pays afin de sortir de redonner un nouveau souffle au poumon de notre économie.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :