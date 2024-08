Dans son dernier rapport le Bureau du Vérificateur Général épingle la société Albatros Energy SA pour des irrégularités présumées. Dans le dossier de l’EDM, le vérificateur accuse la société d’avoir touché de l’EDM plus de 32 milliards pour une énergie non produite, et de manquements contractuels et légaux. Face à ces lourdes accusations la société s’inscrit en faux ! C’est dans ce cadre la société a organisé le mercredi 31 juillet à l’hôtel Maeva de Bamako une conférence de presse pour donner sa version des faits.

Le conférencier Koenraad Beckers, PDG de Albatros Energy était accompagné pour la circonstance de ses collaborateurs. En réponse aux accusations, M. Beckers apporte ses précisions. A savoir que l’arrêt actuel de la centrale Albatros est dû au fait de la non livraison du fuel lourd (HFO) par EDM SA. Dégageant la responsabilité de sa structure, M. Beckers explique que le contrat d’achat d’énergie qui lie les deux sociétés précise que EDM SA a pour obligation à prélever et/ ou à rémunérer l’énergie productible ( Take or Pay) , et cela inclut celle qui n’a pas été produite. A ses dires la centrale a pleinement ses capacités de production et c’est EDM le fournisseur du combustible qui a manqué à sa responsabilité de fournisseur en mettant à leur disposition le combustible (fuel). Poursuivant, le conférencier note que sur sa première année de production de la centrale (du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019), Albatros n’a pas été en régime de base , et ce conformément à l’ article 5 du contrat d’ Achat et de fourniture d’énergie signé avec EDM_66MW. Il souligne également que la ligne 225 KV entre Manantali et Kodialani( Bamako) a connu un taux d’occupation moyenne de seulement 61, 3% représentant un potentiel d’évacuation supplémentaire de 407 GWh.

Sue la question relative au changement du prix du kWh, les explications indiquent que suivant le titre du contrat d’achat, l’article 25 de la Convention de Concession du 20 septembre 2010 prévoit la clause de révision du tarif d’achat pour raison une juste rémunération du capital investi ‘.

En somme la société Albatros Mali SA réfute toutes les irrégularités qui lui sont reprochées car elle reste en droite ligne avec la Convention de Concession et le Contrat d’Achat qui la lie à l’ EDM SA.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

