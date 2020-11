Décès de l’ancien Président ATT : le Congo-Brazzaville ne reste pas en marge

Le mardi dernier, en fin d’après-midi, le président de la Transition Bah N’Daw a reçu en audience le ministre d’Etat du Congo, Florent N’Tsiba à la Villa des Hôtes sous la présence de la 2e vice-présidente du parlement de l’Union africaine, Mme Haidara Aissata Cissé ainsi que quelques membres du cabinet du président de la Transition. Cette rencontre se situe en marge des obsèques nationales suite au décès du président ATT, confie le directeur de cabinet du président Sassou d’où il qualifie cette disparition de perte de leader, d’un panafricaniste avéré pour le peuple malien. Selon le ministre d’Etat N’Tsiba, la communauté malienne vivant au Congo est la plus forte et la plus imposante. Elle a participé à l’investissement et à la création des richesses au Congo et devant un tel évènement, la République du Congo ne pouvait pas être insensible. À la fin de l’audience, Florent N’Tsiba a remercier le président Bah N’Daw pour l’audience accordée malgré son emploi du temps chargé avant de promettre qu’il rendra fidèlement compte au président Denis Sassou Nguesso.

