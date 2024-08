Dialogue Inter-Malien : ” L’implication des femmes dans le règlement des conflits est décisif “, affirme l’honorable CHATO, Vice-présidente du Parlement panafricain

Du mardi 13 au jeudi 15 août 2024, s’est tenu, dans la périphérie de Bamako, le séminaire des femmes parlementaires sur la paix. Leur présidente a bien voulu nous situer sur les enjeux.

L’initiative de l’Honorable Aissata Cissé Haidara dite CHATO a bénéficié de l’apport financier du PNUD. Pour elle, l’objectif recherché est d’impliquer les femmes de l’organe législatif dans le processus de paix en recueillant leurs propositions et suggestions pour ce faire. ” Nous devons nous approprier les conclusions et recommandations du dialogue inter-Malien en vue de leur parfaite application dans les meilleurs délais “, a indiqué notre interlocutrice. Et la membre du Parlement panafricain d’ajouter qu’une «rencontre regroupant les femmes est toujours un élément clé dans le cadre de la résolution des conflits et la cohésion sociale”, en tant que premières victimes des crises par la perte de leurs enfants et époux. Chacune de ses collègues du Conseil National de la Transition peut faire significativement avancer les choses, estime par conséquent la députée panafricaine.

La rencontre aura ainsi servi de précieux creuset d’outillage de ses participantes. Grâce aux thématiques bien élaborées, elles en ont profité pour mieux cerner les contours de la paix, du vivre ensemble ainsi que de la communication adaptée au contexte. Au-delà du renforcement des capacités, la démarche des femmes du CNT s’inscrit aussi dans le droit fil de la résolution 1325 des Nations Unies en rapport avec le droit des femmes et conditions féminines en période de crise.

I KEÏTA

Commentaires via Facebook :