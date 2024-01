Disponibilité du pain à des prix abordables : Une autre annonce en pompe du Ministre de l’Industrie et du Commerce qui ne débouchera certainement pas sur le même résultat que celle du sucre

Dès sa nomination au poste de Ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo a multiplié les rencontres avec les acteurs du secteur dans le but de trouver des solutions au ravitaillement correct du pays en denrées alimentaires de première nécessité afin de maîtriser la flambée des prix. C’est dans ce cadre qu’il avait eu une séance de travail avec le groupement des opérateurs économiques importateurs de sucre.

A l’issue de cette rencontre, il avait annoncé, en pompe et tambour battant que le pays sera approvisionné en 100 000 tonnes de sucre avant le 31 décembre 2023. La suite est connue. Le voilà encore scellé un accord, qualifié d’historique par ses services, avec les acteurs de la filière farine-pain. Qu’en est-il de cet accord ?

La cérémonie de signature de cet accord a eu lieu le mercredi 10 janvier dans les locaux du Ministère de l’Industrie et du Commerce. C’est un protocole d’accord, à en croire les services dudit ministère, pour la commercialisation de la farine de blé et du pain au Mali. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, selon les mêmes sources, a souligné des points cruciaux mettant en avant l’importance de ce cadre de dialogue, de concertation et de partenariat entre tous les acteurs de la filière pain. Il a également indiqué que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir l’approvisionnement en denrées de première nécessité pendant la période du Ramadan. Il a insisté sur la dimension historique et significative de cet accord, mettant en lumière les préoccupations essentielles des populations. Cette signature marque une avancée significative dans la promotion de l’accès au pain à des prix abordables pour tous.

Exprimant sa gratitude envers les signataires pour leur engagement et soulignant l’importance de la qualité du travail accompli par la Direction Générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence, le Ministre a assuré que ce cadre de dialogue serait permanent et ferait l’objet d’un suivi régulier pour garantir la mise en œuvre correcte des engagements pris.

Que cet accord ne prenne pas le même chemin que celui relatif au sucre !

En juillet 2023, Moussa Alassane Diallo avait passé un accord avec des opérateurs afin d’approvisionner le pays en sucre avant le 31 décembre 2023. Plus de trois mois, le constat est amer car la montagne a accouché d’une souris. C’est le banquier à la retraite qui a lui-même annoncé son échec. C’était le mercredi, 08 novembre 2023 au cours d’une rencontre avec les opérateurs économiques. Sur les 100 000 tonnes prévues, les importateurs n’ont pu approvisionner le marché qu’avec seulement 40 000 tonnes. «Il y a certains qui ont déclaré à la douane 10 000 tonnes de sucre, mais ont préféré livrer un camion de 45 tonnes. Au même moment d’autres importateurs de sucre au lieu de livrer le sucre importé aux commerçants détaillants ont préféré le commercialiser aux unités industrielles à un prix non encadré», avait indiqué le ministre Moussa Alassane Diallo sur un ton de déception. A la suite de ces propos, le ministre Diallo s’était demandé si les opérateurs économiques maliens sont capables d’alimenter le marché en denrées de première nécessité. Il avait rappelé les conditions dans lesquelles l’opération a été conçue. Sur les 58 signataires du cahier de charge, il y a seulement 28 signataires qui avaient enlevé la licence d’importation et 15 opérateurs avaient respecté leur engagement en approvisionnant le marché en sucre.

Mariam Konaré

Commentaires via Facebook :