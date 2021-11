Le Samedi 20 novembre 2021, une forte délégation du Rotary Club Bamako Avenir et du Rotaract Club Bamako Avenir a effectué le déplacement au village de Kangolé. Objectif : venir servir les élèves des kits scolaires dans le seul but de préparer leur avenir. Cette donation a été financée par ledit club, avec le soutien de la fondation orange et de Job & career consulting (JCC). Le coût du don s’élève à la somme de 2 millions de Fcfa. La remise a été faite en présence du past président du Rotary Club Bamako Avenir, Mohamed Youssouf Traoré, des rotariens et rotaractiennes, ainsi que des autorités du village de Kangolé, dans la commune rurale de Baguinéda.

Pour la cinquième fois consécutive, la délégation rotarienne et rotactienne a été accueillie dans le village de Kangolé dans une atmosphère de fête. Comme à l’accoutumée, Aliou Camara a, au nom du chef de village, adressé les vives salutations de leur village à l’endroit du Rotary Club Bamako Avenir. A sa suite, Mamedy Bruno Sidibé dira que leur club apporte de l’aide au village en fonction des besoins exprimés par le directeur de l’école de Kangolé. A ce titre, dit-il, nous avons amené des craies, ardoises, sacs à dos, cahiers etc.

Prenant la parole, le past président du Rotary Club Bamako Avenir, Mohamed Youssouf Traoré, a renouvelé la disponibilité de son club a venir au secours de l’école pour le plein succès de leur apprentissage. « Nous sommes heureux de constater la bonne utilisation des dons que nous faisons ici depuis cinq années. Nous allons poursuivre nos actions pour le bonheur des enfants et du village », a-t-il promis.

Ces propos ont été appuyés par le président du Rotaract Club Bamako Avenir, Seydou Kida, qui s’est dit heureux de l’accueil avant de demander des bénédictions du village pour la pérennisation de cette action devenue annuelle.

Après la remise symbolique du don, les différents responsables scolaires et les parents d’élèves ont adressé des mots de remerciement à l’endroit des donateurs pour leur geste humanitaire. Le Directeur de l’école de Mounzou, Chaka Diarra, et celui de l’école de Kangolé ont, chacun, exprimé leur joie en rappelant le rôle important du Rotary dans l’éducation des élèves de Kangolé.

En voyant exposer cette importante donation, les élèves de Kangolé étaient aux anges de savoir que leur destin d’apprendre dans des bonnes conditions avec les outils nécessaires était assuré par le Rotary Club Bamako Avenir. La joie et la foi en un lendemain meilleur étaient le sentiment partagé par ces centaines d’enfants.

Une visite des salles de classes construites par le Rotary Club Bamako Avenir, des prestations folkloriques et une dégustation des mets du terroir par les Rotariens et rotaractiens ont été les temps forts de cette journée dans le village de Kangolé.

Sidiki Dembélé

