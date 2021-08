Dr. Malick Coulibaly après la chute de l’Afghanistan : «Ça n’arrive pas qu’aux autres, il nous faut à tout prix et sans délai poser les jalons d’une gouvernance exemplaire… »

Le dimanche 15 août 2021, l’Afghanistan est tombé entre les mains des Talibans. Après la chute de Kaboul, la capitale Afghane, la peur et la panique règnent partout. La population cherche à fuir le pays. Au Mali, très loin de l’Afghanistan, les réactions se multiplient. Parce que beaucoup de gens pensent que les conflits au Mali et en Afghanistan ont des similitudes.

Selon l’ancien ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé, président du Parti Pour la Renaissance Nationale (PARENA), l’issue de la guerre d’Afghanistan devrait faire réfléchir au Mali et au Sahel. « Concentrons-nous sur la construction d’un État viable. S’unir ou périr! », a souligné Tiébilé Dramé. Pour l’ancien ministre de la justice, Dr. Malick Coulibaly, il est plus que temps de tirer les enseignements du cas afghan. «Ça n’arrive pas qu’aux autres, Il nous faut à tout prix et sans délai poser les jalons d’une gouvernance exemplaire… », a-t-il dit.

L’ancien ministre de la justice, garde des sceaux, Dr. Malick Coulibaly, précise aussi qu’il est plus que temps de tirer les enseignements du cas afghan. « Il faut d’abord se convaincre que ça n’arrive pas qu’aux autres; que les digues élevées par la baraka et les bénédictions finiront par céder. Que la seule digue qui surplantera la hargne et l’obsession de nos ennemis c’est un État fort, juste, redevable et responsable. Il nous faut à tout prix et sans délai poser les jalons d’une gouvernance exemplaire marquée du sceau de la transparence et de la redevabilité », a-t-il souligné.

Selon lui, la vraie leçon de l’Afghanistan est que toutes les armées du monde ne peuvent suppléer un Etat failli. « Les talibans ont eu l’avantage de croire en leur combat alors que personne ne croyait en l’Etat afghan, y compris les tenants du pouvoir ou du moins ce qui en restait », a indiqué le 16 août 2021, Dr. Malick Coulibaly, Ancien ministre de la justice du Mali. Hors de nos frontières également, les réactions ne manquent pas. Le député français, Jean-Luc Mélenchon invite les uns et les autres à penser au Mali. « J’ai applaudi la défaite US au Vietnam. Je suis écœuré par leur déroute en Afghanistan. Il est temps de réfléchir avant de s’engager dans des guerres sans issue. Car si la guerre ne règle rien, la défaite change tout. On ferait bien d’y penser au Mali », a souligné Jean-Luc Mélenchon, l’homme politique français.

Aguibou Sogodogo

