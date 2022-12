Ils étaient magistrats, huissiers, acteurs politiques, journalistes et représentants des organismes de la société civile malienne à prendre part à la session de formation sur : «Droit électoral et contentieux électoraux », organisée par l’Institut National de Formation Judiciaire Maître Demba Diallo (INFJ-MDD) et son partenaire l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (Unitar). L’objectif de la formation est de renforcer la connaissance sur le processus électoral et le contentieux électoral au Mali, afin de prévenir et répondre aux conflits et à la violence électorale.

Au total ce sont 4 sessions qui sont prévues pour 5 jours ouvrables chacune, à compter du 21 novembre. Elle prendra fin le 16 décembre prochain. Les participants, une cinquantaine par session, sont composés des acteurs judiciaires, des journalistes, des acteurs politiques et des organismes de la société civile malienne.

« L’Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo est une école. Il y a certes l’école de la magistrature, il y a également l’école des greffes, des notaires, des huissiers commissaires de justice et des surveillants pénitenciers. Ce sont ces 5 corps que nous formons. Nous assurons non seulement la formation judiciaire de ces 5 corps, mais également la formation continue, formation de perfectionnement pour renforcer l’Etat de droit au Mali », a expliqué Dr Toubaye Koné, directeur de l’Institut National de Formation Judiciaire Maître Demba Diallo (INFJ-MDD).

A ses dires, au début, c’était le Centre de formation de la magistrature de 1981 jusqu’en 1986. C’est à partir de 1990 qu’elle a été érigée en Institut de formation élargi aux autres métiers de la justice, et en 2001 un établissement public à caractère scientifique. « Nous avons signé un partenariat avec l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (Unitar).

Amadou Bah, magistrat à la retraite, représentant des formateurs, a souligné la spécificité de cette formation qui se veut participative avant d’inviter les uns et les autres au respect des règles de conduite tout au long de la session, 5 jours durant.

Baya Berthé, magistrat à la retraite, représentant de l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (Unitar), pour sa part dira que les deux instituts partenaires sont tous dédiés pour la formation et la recherche. Courant septembre 2021, les deux ont signé un protocole d’accord au terme duquel les parties s’engagent à assurer une formation continue à l’ensemble des corps de la magistrature. Egalement, en dehors de la magistrature, vous avez des journalistes, des partis politiques, la société civile. Les deux instituts ont voulu ratisser large afin que cette formation bénéfice à l’ensemble du secteur de la justice et de la société civile. Il s’agit d’un appui à la transition malienne et la promotion de l’état de droit », a indiqué le représentant de l’Unitar.

Les différents thèmes abordés sont entre autres : Cadre juridique des élections au Mali (contrôle et contestations des instruments juridiques des élections), l’étude des types d’organe de gestion des élections, études de cas Médias et élections, les conditions et indicateurs d’une élection réussie, les modes d’accession au pouvoir, le processus électoral, mode de calcul des sièges en matière de représentation proportionnelle, modes de scrutin et détermination des sièges, jurisprudence en matière préélectorale au Mali.

Moussa Sékou Diaby

