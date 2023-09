En visite privée en République populaire de chine : Mountaga Diakité invite les milieux d’affaires à investir au Mali

Dans le cadre d’une mission d’affaires privées en République populaire de Chine depuis environ une semaine, Mountaga Diakité, membre du Conseil national de Transition, a eu un agenda particulièrement chargé avec le monde des affaires de la ville de Zhengzhou, capitale de la province Henan. Ainsi, il a rencontré près d’une dizaine d’entreprises privées qui évoluent dans divers secteurs comme l’industrie, le commerce général, les bâtiments travaux publics et l’énergie. Des sociétés qui ont pour noms Central Trade (Henan) International Trade Co., LTD CEO: Cao Ziming, Henan Hongye Construction management Co., LTD

CEO: Zhu Xinsheng, German Chinese Chamber of Commerce Henan Office, China People’s Daily Minsheng Weekly.

A travers cette visite d’affaires, il s’agit, selon Mountaga Diakité, d’user de son carnet d’adresses afin de mobiliser davantage les investisseurs autour du Mali pour une relance économique effective à travers un partenariat solide tout en respectant les 3 principes de coopération édictés par le Chef de l’Etat Assimi Goïta.

“Je suis sorti particulièrement satisfait de cette rencontre privée avec ses sociétés qui sont disposées à venir investir au Mali et à accompagner notre pays à se relever car aujourd’hui nous devons tous jouer notre partition chacun dans son domaine pour le rayonnement socio-économique du Mali comme tracé par les plus hautes autorités de la transition”, a soutenu honorable Mountaga Diakité qui a reçu un tableau d’honneur de la part des partenaires en guise de remerciement. Durant son séjour chinois, l’honorable Diakité a rendu visite au Chef spirituel de Shaolin Temple (Shi Yongxin), guide suprême de Kung-fu en Chine. Il a saisi cette opportunité pour plaider la cause des pratiquants maliens de cette discipline afin qu’ils puissent bénéficier des bourses d’études et de formation.

A noter qu’avant Zhengzhou, le vice-président du Conseil national des jeunes du Mali s’est aussi rendu dans plusieurs villes chinoises dont Guangzhou. Une localité dans laquelle il a rendu visite au consul général du Mali dans cette ville, Mamadou Sory Dembélé, ancien membre du CNT, entouré de ses collaborateurs. Les échanges ont porté sur les conditions de vie de nos compatriotes dans ce pays ami du Mali. Le visiteur du jour a eu même ces mêmes échanges avec la communauté malienne de cette ville avec à sa tête Mahamadou Doucouré. Cette rencontre a été un instant solennel pour nos compatriotes vivant dans cette ville de s’enquérir davantage des nouvelles de la mère patrie, le Mali, et de saluer les efforts déployés par les autorités de la transition pour le retour de notre pays dans le concert des nations.

Correspondance particulière

