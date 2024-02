L’association Côté-Court a inauguré son nouveau centre et a réceptionné du matériels de son et lumière, offert par GIZ Donko ni Maaya dans le cadre de son projet “ Sinignèsigui” axée sur la formation, l’aménagement, la programmation dans la période de novembre 2023 à février 2024.

Cette activité est la continuité d’un ancien projet dans le cadre des activités du festival Arts Femmes de l’association Côté-Court, une initiative financée par GIZ Donko ni Maaya dans le cadre de son fond dédié à l’amélioration des conditions de vie des artistes, associations et organisateurs d’évènements.

L’association culturelle Côté-Court, mène une politique de développement culturel intégré à travers la formation, l’information, la création, la production, la diffusion d’œuvres, l’initiation et l’accompagnement des dynamiques culturelles au Mali et en Afrique.

Le centre en question est non seulement un espace de dialogue, d’échanges d’expériences, de savoirs, de savoir-faire et d’informations, mais aussi un espace d’écoute et de promotion des expressions culturelles dans leur diversité. « Sinignesigui » est un projet fondé sur les principes de solidarité et d’entraide mutuelle et qui a pour but de valoriser la créativité et l’innovation des jeunes dans l’édification d’une société de tolérance et de paix.

Selon la présidente de l’association Côté-Cour, Mama Koné, « nous avions déjà le cadre mais nous manquions d’équipements comme le podium, les toilettes, la régie son et lumière que nous louons avant. Aujourd’hui, grâce à Donko ni Maaya et à la coopération allemande, nous avons tout ce qu’il faut désormais pour faciliter les activités des jeunes artistes notamment dans les disciplines comme le théâtre et la danse. »

Pour ce qui est du volet formation dans ce projet, elle a commencé par le jeu d’actorat fait par deux formateurs Issa Coulibaly et Idrissa Sawadogo et qui a d’ailleurs été restituée lors de la cérémonie. Au programme suivront alors la formation en régie et son et lumière et programmation, a ajouté Mama Koné.

La pièce restituée à la suite du jeu d’actorat a porté sur la stérilité des femmes et les tensions que cela crée dans les familles surtout entre beaux-parents et belle fille, ainsi que les violences psychologiques et physiques que vivent ces femmes.

Après avoir exprimé sa gratitude à l’endroit des partenaires, la présidente de Côté-Cour atteste qu’après 13 ans de lutte, de difficulté, le centre est désormais autonome avec le matériel reçu et se félicite de ce géant pas fait pour la poursuite de leurs activités. Pour elle, les artistes auront la charge de payer juste pour l’entretien.

La cérémonie a pris fin par une visite des lieux et une collation pendant laquelle les discussions se sont poursuivies sous de belles mélodies.

Aminata Agaly Yattara

