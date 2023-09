Face au cri de cœur du prêcheur non-voyant Taleta Coulibaly : “Baraka Petroleum” réalise son rêve avec un centre coranique à hauteur de 20 millions F CFA

Le rêve du prêcheur non voyant Taleta Coulibaly était de se construire un centre d’apprentissage du Coran. Mais il n’avait pas les moyens de réaliser son projet. Il l’a fait savoir sur Grin de Midi de l’ORTM. Par la grâce du PDG de Baraka Petroleum, Sadio Bathily, le rêve du prêcheur vient d’être concrétisé. En effet, le cri de cœur du prêcheur a été entendu par cette société pétrolière Baraka Petroleum, qui a construire ledit centre à hauteur de 20 millions F CFA.

Les clés de l’infrastructure ont été remises au prêcheur le 16 septembre 2023 par le directeur général de l’ORTM Hassane Baba Diombélé en présence du représentant du donateur, Youssouf Guindo. Après la remise des clés du centre, le représentant de Baraka Petroleum, Youssouf Guindo, a confié que la donation s’inscrit dans le cadre du Programme RSC de Baraka Petroleum qui vise le bien-être social de tous les Maliens.

“Baraka Petroleum est une entreprise 100 % malienne. Nous partageons le profit que nous réalisons avec tous les Maliens dans la construction des forages. Le Centre coranique Seida Aïcha nous a coûté 20 millions F CFA”, a-t-il dit. Et le directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé de confirmer que le cri de cœur du prêcheur non voyant Taleta Coulibaly a été lancé sur Grin de Midi de l’ORTM mais qu’il ne savait pas que le rêve sera réalisé de si tôt. “Le cri de cœur du prêcheur a été entendu par Baraka Petroleum qui a entièrement construit le centre à hauteur de 20 millions F CFA et dont nous avons procédé à la remise des clés”, a-t-il affirmé.

Le bénéficiaire, Taleta Coulibaly n’a pas caché sa joie qu’il a exprimée avec lecture d’un verset du Coran. “Je suis très content. Je ne savais pas qu’un Malien pouvait me construire le centre. Dieu merci. C’est Baraka Petroleum qui a réalisé mon rêve. Je remercie le donateur et l’ORTM”, a dit Taleta Coulibaly.

Le centre comprend une salle d’apprentissage du Coran qui peut accueillir 60 apprenants, une chambre + salon, des toilettes extérieures. Le donateur a offert des nattes, des bouilloires. Le centre dispose d’un forage et de panneaux solaires. Et Hassane Diombélé de dire que l’ORTM a pour crédo de faire en sorte que les entreprises nationales puissent prospérer. “L’ORTM achète ses carburants, les meubles, avec des nationaux. L’ORTM manifeste sa solidarité avec tous les Maliens. La construction du centre est un exemple à multiplier”, a confié le Directeur Général de l’ORTM.

Notons que dans le milieu économique et des affaires, la société Baraka Petroleum est considérée de nos jours comme l’un des leaders sur le marché du pétrole au Mali. Grand opérateur économique, son PDG, Sadio Bathily, évolue dans plusieurs secteurs d’activités tractés par les hydrocarbures. “J’ai démarré mon activité dans le commerce général et, en 2006, j’ai souhaité me diversifier avec la création de la société Baraka Petroleum, spécialisée dans l’achat, le transport et la distribution d’hydrocarbures au Mali. Au fil des années, l’activité a progressé et le Groupe Baraka Petroleum est devenu un des principaux acteurs du commerce de produits pétroliers au Mali. Il emploie actuellement plus de 400 salariés”, a précisé Sadio Bathily dans une interview accordée au magazine “Aéroports du Mali”.

Avant de souligner : “La clé de notre réussite réside dans le respect des engagements vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. Notre croissance s’est faite progressivement, par étapes successives. Nous avons réalisé des investissements importants grâce au soutien des institutions financières qui nous ont accompagnés et nous ont fait confiance depuis 15 ans. Nous avons noué des partenariats solides avec des compagnies internationales notamment dans le secteur minier. Nous avons pu créer une véritable relation de confiance avec notre écosystème”.

Pour conclure, Sadio Bathily déclarera : “Je pense que le Mali est une terre d’opportunités exceptionnelles. Le dynamisme démographique, le potentiel en ressources naturelles et l’existence d’un secteur privé dynamique vont permettre la croissance de l’économie au cours des prochaines années et la création de possibilités de travail pour les jeunes. En tant qu’entreprise privée dans le commerce des hydrocarbures, nous créons des emplois dans un secteur stratégique de l’économie malienne et contribuons aux recettes de l’Etat malien. Nous sommes un acteur de développement économique et social du Mali dans une logique de développement durable”.

Le Groupe Baraka Petroleum intervient dans trois domaines à savoir les ventes directes aux grands comptes, les ventes au détail grâce à son réseau de stations-services et le transport par camions citernes.

L’argent étant fait pour faire le bonheur des autres aussi, ce jeune opérateur économique philanthrope œuvre beaucoup pour la jeunesse malienne, à travers de nombreuses actions en direction de cette couche.

Aujourd’hui, Sadio Bathily contribue beaucoup à la lutte contre le chômage puisqu’il a créé de nombreux emplois à travers ses stations-services dont l’une des plus grandes se dresse justement à Sogoniko sur la voie expresse en face du rond-point de la Cité Unicef. Ce jeune opérateur économique participe aussi au développement du Mali à travers le payement des taxes et des impôts.

El Hadj A.B. HAIDARA

