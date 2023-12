Fédération Malienne des Associations des Personnes Handicapées : Mme Djikinè Hatouma Gakou reconduite à la présidence

Mme Djikinè Hatouma Gakou a été réélue à la tête de la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec un handicap pour un mandat de 4 ans lors de la 11ème Assemblée générale élective de la faîtière tenue le 17 décembre 2023 à l’hôtel de l’Amitié. Pour ce nouveau mandat, Mme Djikinè Hatouma Gakou et son bureau s’engagent pour l’inclusion efficace des PVH (personne vivant avec un handicap) au Mali à travers l’application du DECRET N° 2021_0662/PT_RM DU 23 Septembre 2021 fixant les modalités d’application de la Loi N°2018 °027 du 12 Juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap.

« L’heure est au travail, nous n’aurons aucun répit car nous allons travailler afin que l’inclusion soit une réalité dans l’emploi des personnes vivant avec un handicap, une réalité à l’accès aux structures de bases, une réalité à l’accès à une éducation inclusive ; à l’accès à la santé ; une réalité à l’implication des personnes vivant avec un handicap dans la prise de décisions, dans la politique, à la participation à la vie publique ; une réalité à l’accès à l’information et à la communication ; une réalité à l’accès aux sports et loisirs ; une réalité à l’accès aux cartes d’invalidité », telle a été l’adresse de la présidente de la FEMAPH aux membres de son bureau après qu’elle soit réélue à la tête de la faîtière avec 104 voix contre 5 contre et 13 abstentions.

La réélection de Mme Djikinè Hatouma Gakou qui réaffirme en elle la confiance de ses pairs, et renforce celle des autorités et des partenaires, n’est point une surprise quand on sait que lors du mandat écoulé, elle a à son actif un bilan positif de quatre années consacré à différents projets en faveur de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap parmi lequel on cite le projet sous régional ‘ Education inclusive au sahel NORAD ; le Projet Accès amélioré par l’inclusion de tous dans la lutte contre le VIH/Sida au Mali .

Toujours à l’actif du bureau sortant on cite : la signature du décret N° 2021_0662/PT_RM DU 23 Septembre 2021 fixant les modalités d’application de la Loi N°2018 °027 du 12 Juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta ; l’intégration de 104 PVH dans la Fonction Publique de l’Etat dont 42 à titre exceptionnel ; la mise en place d’un Comité national de suivi des droits des PVH conformément à la loi du 18 JUIN 2018 ; la mise en place d’une politique d’éducation inclusive ; la carte biométrique d’invalidité ; l’amélioration du cadre juridique etc.

Pour la présidente de la Fédération Malienne des Associations des Personnes Handicapées, Mme Djikinè Hatouma Gakou, l’union faisant la force, elle a invité l’ensemble des membres à la cohésion et l’union des forces en faveur d’une inclusion efficace des PVH au Mali. Pour elle, le Mali de par l’adoption de la Loi N°2018 °027 du 12 Juin 2018, a affiché une volonté politique qui devrait inspirer toute l’Afrique. La présidente de la FEMAPH n’a pas manqué de remercier les autorités pour leur forte implication en faveur de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

