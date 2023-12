Fondation Hera/Vbg : Bientôt un centre d’accueil pour les victimes

« Bientôt, un centre d’accueil et d’orientation pour les femmes victimes de violences basées sur le genre au Mali », a annoncé la patronne la fondation Hera, Mme Tall Nadia Bioulé. C’était lors de la journée de sensibilisation des médias sur la violence basée sur le genre.

Dans le cadre des 16 jours d’activisme lancés au Mali depuis fin novembre dernier, la fondation Hera en collaboration avec certaines faitières de la presse et autres organisations, a initié une journée de discussions avec des journalistes. Une journée des débats et de panels sur la cybercriminalité envers les femmes et toutes autres formes de violences basées sur le genre. Des panels animés par des magistrats et avocats en présence des hommes et femmes de médias.

Au cours des débats, Me Tall Nadia Bioulé a annoncé la construction d’un centre d’accueil et d’orientation pour femmes victimes de violences basées sur le genre au Mali. Aux dires de l’avocate et présidente de la fondation Hera, le centre aura pour vocation d’accueillir les femmes qui seront victimes de violences basées sur le genre. Pour leur offrir, dit-elle, un instant de répit et de sécurité et un cadre d’assistance et d’accompagnement psychologique.

Le centre leur fournira également des formations pour leur réinsertion socioprofessionnelle, ou leur retour au foyer, si possible. « Toute femme victime de violence, a besoin d’un accompagnement psychologique », préconise Me Nadia Tall. Le centre sera construit à Kati. La pause de la première pierre est prévue pour ce mois de décembre. Il peut accueillir entre 30 et 40 femmes pour un séjour allant jusqu’à 3 voire 4 mois.

Koureichy Cissé

