Formation des Formateurs : La CNDH renforce les acteurs des Droits de l’Homme

La Commission Nationale des Doits de l’Homme (CNHD) en partenariat avec le FAMOC (Fonds d’appui aux moteurs du changement), a organisé le mercredi 7 avril 2021 à l’AGETIC, une session de formation des formateurs.

Initiée en vue de préserver, renforcer le climat sociopolitique, religieux et sécuritaire au Mali selon le président de la CNDH, Aguibou Bouaré, cette session à l’intention des formateurs en Droits de l’Homme, est une aubaine pour les entretenir sur les Droits en corrélation avec les religions et cultures à travers les thématiques : introduction au système des droits de l’Homme, les principaux instruments juridiques de protection des droits de l’Homme des professionnels des médias ; les droits de l’Homme des personnes privées de liberté et le principe de la présomption d’innocence.

Pour Monsieur Aguibou Bouaré, cette formation est très opportune vue leur important rôle dans la promotion des droits humains à travers l’information et la sensibilisation sur le triptype droit de l’Homme, Religions et Cultures. Et mettant l’accent sur la nécessité du respect des Droits Humains dans la gouvernance démocratique et laïque, le président de la CNDH a exhorté les participants à prendre part activement aux travaux des deux jours.

Par ailleurs, Monsieur Bouaré, a rappelé leurs efforts aux côtés du gouvernement pour préserver les DH fondement de la démocratie et gage de la paix et la sécurité. Et dans ce sens la CNDH a mené de nombreuses activités depuis 2018 à nos jours dira-t-il.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

