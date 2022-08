Depuis le début de l’hivernage, dans la capitale malienne et dans plusieurs régions, nous assistons à de fortes pluies. C’est la période durant laquelle les imperméables sont fréquemment achetés. Cependant, pour les vendeurs, il n’ y a pas assez de marché cette année et les prix varient selon les types d’imperméables. Ainsi, les populations obligées de sortir sous la pluie s’en munissent pour se protéger contre la pluie. Pour ces dernières, c’est un outil indispensable en cette période de pluie.

D’après Bréhima Diané, vendeur d’imperméable au marché de Kanadjiguila, il n’ya pas assez de marché cette année. « Les marchandises ne marchent pas tout le temps. Parfois, on vent 3 ou 4 plastiques mais, il ya des jours ou personne ne vient en acheter, ni en demander. Je les vends entre 2500et 5000 FCFA », dit-il.

Quant à un vendeur qui a souhaité garder l’anonymat, il ya des blouses originales sur le marché qui se vendent à 4000FCFA l’unité. « Avec ces blouses originales, il nous arrive de faire de très bonnes affaires. Nous les vendons à des prix qui varient entre 5000 et 7000 FCFA », a-t-il précisé de son côté.

Ibrahim Sacko affirme qu’il parvient à vendre 2 à 3 imperméables. Il a indiqué qu’il ya 2 types d’imperméables sur le marché : les imperméables uniques, sans pantalon, et les imperméables en deux pièces, le haut et le pantalon.

Quant à la capacité de protection et la nécessité des imperméables pendant la saison des pluies, Adama Sow affirme avoir en porté toute la saison des pluies. « Il me permet de voir clair en roulant sous la pluie ; d’éviter des accidents et de tomber malade », a-t-il précisé, avant de dire que l’imperméable est un outil indispensable.

« Durant la journée, il peut y avoir des pluies imprévues. En ce temps d’hivernage, cet outil est très précieux et protège contre la pluie», ajoute Oumou Sanogo.

Pour Fatou Sidibé, l’imperméable pendant l’hivernage est très important. « On peut faire tout ce qu’on veut sous la pluie avec. Vraiment, il nous protège contre beaucoup de chose, car sous la pluie, on ne voit pas grand-chose, en un mot, il nous facilite la vie », dit-elle. Par exemple, conclut-elle, même l’autre jour, j’ai vendu tous mes poissons sous la pluie en portant cet imperméable, et je ne suis pas tombée malade non plus.

Marie Dembélé, stagiaire

