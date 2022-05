Les pompistes des stations-service Total Energies, Shell Energie et Oryx Energie ont décidé d’observer une grève de 96 heures à partir de ce mercredi 11 mai 2022. A noter que depuis plusieurs mois, le secteur du carburant au Mali est secoué par les grèves répétitives des pompistes de ces trois plus grandes stations d’essence du pays. Les pompistes exigent, entre autres, l’application de la convention ; la régulation du contrat de travail ; le respect des heures supplémentaires ; la rémunération des primes et une amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

