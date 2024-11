Ibrahima N’diaye ancien ministre : «ATT aimait son peuple, il aimait son pays, il connaissait le Mali et les Maliens»

Ibrahima N’Diaye dit Iba, ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle sous ATT nous a accordé un entretien à bâtons rompus. Camarade de classe et ami du président ATT, Iba comme l’appellent affectueusement les intimes qualifie d’élogieux le passage d’ATT à Koulouba.

Le bilan d’ATT est élogieux, il faut le dire aujourd’hui avec insistance dans un contexte qui n’est pas favorable. Dès fois, on oublie même qu’Amadou Toumani Touré était un militaire tellement qu’il était à l’aise avec toutes les couches, la société civile, les partis politiques, l’armée. Un bilan élogieux, pas seulement sur le plan politique avec les grandes réalisations que nous connaissons, mais presque dans tous les aspects de la vie, car ATT aimait son peuple, il aimait son pays, il connaissait le Mali et les Maliens, car même dans la foi religieuse, on dit avant d’aimer, il faut connaitre ; il a démystifié beaucoup de ce. Il a renforcé le sinankuya (cousinage à plaisanterie) pour en faire un puissant outil politique pour détendre l’atmosphère partout où il se rendait”, se réjouit Iba N’Diaye, qui fut aussi ancien maire du district de Bamako. Il estime que le Mali a échoué dans des domaines durant plusieurs décennies qu’ATT est parvenu à surmonter ; à savoir : le consensus, mettre tout le monde ensemble et renforcer la cohésion sociale.

“Ce socle nous a manqué. Il était en construction sous ATT, mais malheureusement le Mali se cherche encore, tant que ces fondamentaux ne sont pas garanties, les hommes resteraient des loups pour des loups”, prévient Iba. Selon lui, ATT est une école, au motif que quand il est venu aux affaires, il n’a pas remis en cause les acquis de son successeur, il a cherché lui-même sa voie tout en le respectant.

Pour Ibrahim N’Diaye le renforcement de la cohésion sociale et le respect de l’autre étaient des atouts du défunt président. “Il aimait et respectait son prochain car pour avoir l’autre, il faut le respecter et le considérer, c’est ce que ATT faisait. Pour la petite histoire un grand homme politique du pays avait au départ refusé de le suivre avant son élection, mais un jour il a fait une mission avec ce dernier à Koutiala. Et au retour de la mission, ce leader politique qui n’est plus de ce monde était étonné par la simplicité, la courtoisie d’ATT et me confia qu’aucun homme politique ou de la société civile ne peut résister à l’ouverture d’esprit d’ATT”, révèle Iba.

Pour lui, au lieu d’aller chercher des modèles ailleurs nous devons nous inspirer d’ATT.

“Nous prions tous pour le repos de son âme. C’est un grand homme que j’ai eu comme camarade d’école et aussi sur le terrain politique, homme comme les autres, il était perfectible, c’est pourquoi, il fallait le conseiller pour éviter certaines erreurs et je le conseillais dans ce sens. Je rends hommage à son épouse Mme Touré Lobbo Traoré et à toute son équipe. Amadou était pour tout le Mali”, termine l’ancien maire de Bamako.

Kassoum Théra

Mme Diallo Madeleine Ba, ancienne ministre :

«ATT a œuvré pendant tout son mandat pour le développement du Mali et pour le bien-être des Maliens»

Dans un témoignage, l’ancienne ministre, Mme Diallo Madeleine Bâ retrace ses souvenirs avec l’ancien président Amadou Toumani Touré.

Pour l’ancienne ministre, ATT était un homme humble, sociable, travailleur, qui avait beaucoup de considération pour ses collaborateurs. “Il avait une grande capacité d’écoute, ce qui lui permettait de mieux comprendre et mieux connaître les Hommes. A cet effet, il avait institué, après chaque conseil des ministres ce qu’on appelait entre nous les audiences foraines. Il se mettait à la disposition des ministres pour échanger avec eux sur leurs problèmes spécifiques. Parfois, il restait debout dans la salle de conseil pendant plus d’une heure, pour écouter ceux qui voulaient s’entretenir individuellement avec lui. Si la question évoquée méritait d’être approfondie, il indiquait ce qu’il fallait faire. Donc, nous ne pouvons pas dire que le président était de contact difficile”, témoigne la ministre Madeleine Bâ.

L’ancienne ministre retient d’ATT l’image d’un grand démocrate, un rassembleur, un chantre du consensus et de l’inclusivité, celui qui a su fédérer les gens de tous bords. “Il ne laissait aucun Malien au bord du chemin de la construction du pays. Il a été un visionnaire, un grand bâtisseur, un soldat du développement, avec ses nombreuses réalisations dans tous les secteurs de la vie publique. En un mot : le président ATT a œuvré pendant tout son mandat pour le développement du Mali et pour le bien-être des Maliens”, confie Mme Diallo.Avant de poursuivre qu’ATT était un homme exceptionnel, un grand homme. Le bilan d’ATT, selon Madeleine Bâ est largement positif et élogieux, estimant qu’il a transformé le visage du Mali. “Il serait fastidieux de parler ici de tout ce qu’il a réalisé. On peut seulement signaler, entre autres, les nombreuses infrastructures dans les domaines du transport, de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, j’en passe…

Notons qu’il accordait une importance particulière à l’élevage. Il disait que ‘l’élevage est un grand atout pour notre pays et que le cheptel est la seule richesse que les Maliens peuvent se partager sans aucun problème, puisque nous disposons de millions de têtes de bovins, d’ovins, de caprins ou de volaille’. Donc il tenait à l’intensification de l’élevage et de la pêche pour améliorer l’autosuffisance alimentaire. Mais il tenait aussi à ce que le marché soit accessible à la population. C’est pourquoi, sous son instigation, le ministère chargé de l’Elevage a institué les ventes promotionnelles de bétail avant les fêtes de ramadan et de Tabaski en 2008. Cette opération continue encore aujourd’hui à faire le bonheur de nos compatriotes citadins à faibles revenus”, ajoute-t-elle.

Pour elle, les réalisations de l’ancien président ATT sont nombreuses et diverses. “Cependant, l’une des réalisations phares du président ATT est, bien sûr, l’institution de l’Amo dont les avantages sont énormes et perceptibles de nos jours encore sur toute l’étendue du territoire. L’Amo a réduit de façon substantielle le coût de soins du malade. Elle a rendu les soins de santé plus accessibles à un grand nombre de la population. Je n’oublie pas la gratuité de la césarienne, des antirétroviraux et de nombreuses subventions pour l’amélioration de la santé publique ou même du bien-être tout court de la population. Nous sommes très fiers d’avoir eu un président comme ATT : un grand patriote, un républicain, un visionnaire, un bâtisseur, un humaniste, un rassembleur. Puisse, la vision et la méthode du président ATT inspirer pendant longtemps encore les actions des dirigeants maliens”, conclut Mme Diallo Madeleine Bâ.

El Hadj A.B. HAIDARA

