Idrissa Allaye Sankare disparu : “L’Amicale Mohamed Cherif Haïdara” s’indigne

Depuis mercredi 14 août à 18 h, l’ancien député et maire, inspecteur aux affaires étrangères et 3e vice-président de l’Association Tabital Pulaaku Mali, Idrissa Allaye Sankaré n’a pas donné signe de vie. Ni lui ni son véhicule. Et il est sur répondeur. La communauté peule, les groupements et associations culturels et de droits de l’homme s’inquiètent. Pour Boubou Diallo, président de l’Amicale Mohamed Cherif Haïdara : “C’est terrible” !

Depuis un certain moment, les enlèvements des leaders au sein de la communauté peule sont récurrents, dénonce Boubou Diallo, le président de l’Association des amis et sympathisants de Mohamed Cherif Haïdara. “Et cela malheureusement à chaque remaniement ou organisation d’une grande manifestation de la communauté, on enlève des gens”, déplore-t-il.

En ce qui concerne Idrissa Allaye Sankaré, Boubou Diallo fait allusion, au remaniement du bureau de Tabital Pulaaku qui pointe à l’horizon. A l’en croire, des tractations sont en cours pour les candidatures, ajoutant qu’Idrissa Allaye revenait du domicile de Me Hassane Barry l’un des potentiels candidats à la tête du futur bureau. Et le samedi dernier, une rencontre était prévue par Tabital pour fixer la date du remaniement du bureau, nous fait-il savoir. Idrissa Allaye serait du coté de Me Barry.

Pour le jeune Diallo, autour de ce remaniement et les candidatures, il y a beaucoup de coups bas ; des menaces, des mutations forcées voire des enlèvements. “Pourquoi après tout ce que traversent les Peuls, pourquoi ça entre nous ? C’est vraiment terrible ! On dirait une malédiction”, martèle-t-il.

On peut citer entre autres, l’enlèvement de Hamadoun Dicko, ancien président de la Jeunesse Tabital qui devait organiser un meeting de mise en place de bureau d’une association peule, le lendemain de son arrestation. Ousmane Diallo, disparu au lendemain de la libération de son ami Hamadoun Dicko. L’activiste, Hamadoun Kounta, un jeune leader peul, qui serait même en fuite aujourd’hui, selon Boubou Diallo.

Les leaders peuls sont dans la dynamique d’organiser une grande marche pour protester contre ces enlèvements en leur sein, confie un leader membre du bureau de Tabital. Boubou Diallo demande à la justice malienne d’ouvrir des enquêtes sur ces enlèvements, le cas d’Idrissa Allaye Sankaré et autres. “L’Etat malien doit s’assumer”, tonne le président de l’Amicale Mohamed Chérif Haïdara.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :