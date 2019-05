Le Ministère des Maliens de l’Extérieur à travers son Projet d’information et de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la libre circulation en espace de la CEDEAO a organisé une journée d’information et de sensibilisation dans les communes du District de Bamako, ce mercredi 22 mai 2019 à la Maison de la Femme à Dar Salam.

Ledit Projet intervient dans les régions de Kayes, Sikasso et le District de Bamako d’où il y a de grandes influences sur les populations à tenter la migration irrégulière au péril de leurs vies afin de leur sensibiliser et informer des enjeux sur le phénomène.

C’est pour cela, les chefs de quartiers, chefs religieux et autorités locales des six communes de Bamako ont été conviés à cette journée d’information et de sensibilisation. Car selon le chef du projet M Modibo Tounkara l’objet de cette journée est de les faire part des risques que courent les migrants à vouloir traverser la méditerranée ou le Sahara qui se termine en drames et tragédies avec des conséquences alarmantes. Et que s’il venait à tenter la migration c’est de choisir la bonne voie qui est celle de la migration régulière issus de tous les documents de voyages.

De sa part Dr Broulaye Keita Conseiller Technique au Ministère des Maliens de l’extérieur ajoutera que la question de la migration est d’agenda pour les Etats à prendre ce mal en compte. Et que depuis un certain temps des efforts faits par le gouvernement du Mali à pouvoir trouver des voies et moyens pour éradiquer la migration irrégulière qui a fait des victimes avec les pays d’accueil des migrants à pouvoir leur faciliter les documents et titre de séjour….

Bokoum Abdoul Momini /Maliweb.net

