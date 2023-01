La Banque nationale de développement agricole (BNDA) mise sur le futur en s’offrant une nouvelle identité visuelle. La cérémonie de lancement de cette nouvelle image s’est déroulée le mercredi 11janvier 2022 à l’hôtel Azalaï de Bamako en présence du Ministre de l’Economie et des Finances, M. Aloussseni Sanou.

La Banque nationale de développement agricole s’inscrit dans la modernisation et innove en s’offrant une nouvelle image, une nouvelle identité visuelle pour miser sur le futur.

La présente cérémonie qui a réuni autour du ministre Sanou, le Président du Conseil d’Administration, M. Moussa Alassane Diallo, le Directeur général de la Banque, M. Mary Kéïta en plus des cadres de ladite banque, a été l’occasion de présenter au public la nouvelle image de la banque. Il s’agit d’une nouvelle charte graphique, un nouveau logo et un nouveau site dont l’avantage est de mettre à disposition des clients toute la panoplie des contenus de la communication externe de la banque. Une nouvelle identité visuelle plus moderne et plus consensuelle, un nouveau logo marquant l’ambition de la banque résolument inscrite dans la modernité. Le nouveau logo est présenté comme plus épuré et efficace un témoignage de l’engagement et l’action de la banque.

Pour le PCA de la banque, cette nouvelle identité démontre combien la BNDA possède une grande capacité d ‘adaptation et de diversification. Toute chose qui démontre combien elle sait se réinventer pour poursuivre sa croissance à la grande satisfaction de ses clients. Une nouvelle identité visuelle qui combine modernité, tradition, dynamisme, qui selon M. Kéïta signifie que la BNDA de demain serait encore plus performante. Soulignons que cette nouvelle identité visuelle s’applique à l’ensemble des outils de communication modernes, un site au service de la clientèle et du grand public.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :