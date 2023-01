Après la tenue des 98è et 99è sessions budgétaires du Conseil d’Administration de l’INPS et de l’AMO, le 15 décembre 2022, le Directeur Général, Ousmane Karim Coulibaly a présidé le 04 janvier 2023 une réunion pour restituer les grandes lignes et les directives de cette rencontre de haut niveau aux cadres de la direction.

Un exercice qui vise à mettre au même niveau d’information la Direction et le personnel, socle de l’entreprise.

Plusieurs points ont été évoqués à l’audience dont parmi les missions assignées à l’Institut au compte de l’exercice précédent. Sur ce point, la satisfaction a été énorme. « On a mouillé le maillot en atteignant 97% des objectifs assignés à l’Institut», a informé le DG aux cadres de la Direction. Sur le plan financier, des gros efforts ont été déployés également et cela grâce à l’implication de l’ensemble du personnel. « Pour la maîtrise des charges, de gros efforts ont été fournis », a indiqué M. Coulibaly. Cependant, il a invité les travailleurs à doubler d’efforts pour maintenir le cap. « On doit s’auto évaluer… ».

Le Directeur Général a informé des directives du Conseil d’Administration pour ce qui concerne les recouvrements qui posent d’énormes problèmes. « Les administrateurs ont insisté sur le recouvrement des cotisations », a fait savoir le DG pour l’atteinte des objectifs de recettes.

Les fraudes dont fait l’objet l’Institut étaient aussi au cœur de cette rencontre de haut niveau, organisée à l’entame du nouvel an. Selon le DG, des résultats probants ont été obtenus sur ce point : « On a mis fin à la totalité des cas de fraudes. Puisqu’on a payé moins à l’exercice 2022 que les autres années… On a les meilleures recettes de la place. Ce ne sont pas des résultats tronqués : 97% de réalisation et nous sommes aussi le plus grand distributeur de revenus…».

Une occasion pour le premier responsable de l’Institut de féliciter le personnel pour le travail abattu au cours de l’exercice écoulé. Cette rencontre a été une occasion également pour le DG, Ousmane Karim Coulibaly d’exposer les objectifs de l’exercice 2023, soumis par le Conseil d’Administration.

Les recettes attendues au compte de l’exercice 2023 sont estimées à 245 813 694 415 FCFA contre 240 174 207 743 en 2022, soit une augmentation de 2,35%. Un vrai challenge.

LES PERSPECTIVES DE 2023

Au cours de cette rencontre avec les cadres de la direction générale, le DG a annoncé les couleurs de l’année 2023. Des projets d’envergure sont prévus.

Décoration du DG Chevalier de l’Ordre National du Mali

Le DGA, Dr. Mamadou Bakary Diakité a profité de cette rencontre pour féliciter le Directeur Général, M. Ousmane Karim Coulibaly pour sa décoration au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mali. Une récompense amplement mérité.

Quant au Directeur des Affaires Générales, M. Oumar Diarra, il a, au nom du personnel, félicité à son tour le DG pour ce sacre mérité.

En retour, pour le DG, récipiendaire requinqué, cette récompense est le fruit des efforts de l’ensemble du personnel. « Le mérite ne me revient pas seul. C’est tout l’INPS qui a été gratifié par cette médaille », a indiqué M. Ousmane Karim Coulibaly.

La cérémonie a pris fin par des vœux de bénédictions pour la nouvelle année.

Adama DIARRA

Service des Relations Publiques, INPS

Source : Le Courrier

