A l’initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, une table ronde a été organisée, le jeudi 5 mai à Bamako, avec les partenaires techniques et financiers en vue de mutualiser les efforts en faveur de la jeunesse confrontée à d’énormes difficultés.

Constituant la couche majoritaire de la population malienne, il a été établi que la jeunesse de notre pays est confrontée à d’énormes difficultés ne facilitant pas la création d’un cadre propice de développement avec son lot de problèmes de santé, d’accès à l’éducation, à l’emploi qui sont généralement sources d’exode rural et de migration irrégulière voire de terrorisme et d’extrémise violent et d’incivisme.

C’est conformément à sa mission de développement de la jeunesse, des activités sportives, de la promotion de la citoyenneté et du civisme que le ministère a initié cette table ronde avec ses partenaires pour pouvoir converger leurs actions et efforts en vue de l’obtention de résultats probants en apportant des réponses adéquates aux différentes problématiques juvéniles. « Notre vision pour le développement du Mali est de construire une nouvelle dynamique orientée vers une jeunesse épanouie. Cette vision est portée par les objectifs de développement durable 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13 et 15 et les orientations stratégiques de développement du pays identifiées à partir de leurs avantages comparatifs pour le décollage socioéconomique », a indiqué le ministre Mossa Ag Attaher.

Dans ce cadre, il a expliqué l’idée de l’organisation de ce cadre d’échanges par la volonté de doter son département de moyens de mise en œuvre de ses ambitions, d’une part et d’éviter la tenue d’actions dupliquées et ponctuelles d’autre part tout en adoptant une approche globale permettant de donner une meilleure visibilité aux interventions du département et ses partenaires.

Pour le ministre, le développement du Mali passe par plusieurs défis à relever dont les plus urgents sont : la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble par la pratique du sport, l’entreprenariat/Jeunes, la mise en œuvre de la Politique nationale de la Jeunesse à travers un programme d’appui, la promotion de l’instruction civique et de la construction citoyenne, la promotion du volontariat national.

A l’issue de la table ronde, le ministère entend disposer d’un cadre de concertation entre les partenaires et le département en charge de la Jeunesse, d’une synergie d’actions avec ses partenaires, la mise en œuvre efficiente des activités et actions programmées dans les différentes stratégies et politiques du secteur, la tenue des activités à travers l’accompagnement financier et technique des partenaires, la visibilité des actions et activités des partenaires et du département en faveur des jeunes avec des résultats probants.

Ainsi, dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a laissé entendre que les volets soulevés par le ministre de la Jeunesse et des Sports constituent pour le Mali des actions prioritaires dans le cadre du développement du capital humain pour son redressement national.

De ce fait, il a félicité le ministre Mossa Ag Attaher pour « cette belle initiative » et l’a invité à tenir annuellement cette table ronde pour une meilleure planification de ses actions et organiser trimestriellement un cadre de suivi et évaluation des actions programmées.

Alassane Cissouma

