Magnifier les personnalités qui incarnent autorité, sagesse et savoir-faire, mais aussi contribuer à une meilleure exploitation du système de gouvernance des légitimités traditionnelles pour promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et soutenir la refondation de l’Etat, tel était l’objectif de la journée de légitimités traditionnelles, qui s’est tenue le 11 novembre dernier, au Centre International de Conférence de Bamako sous la présidence du Premier ministre par intérim, Col Abdoulaye Maiga.

Chefs de tribus, de villages, de quartiers, de fractions, chefs coutumiers, ils sont nombreux à effectuer le déplacement ce vendredi 11 novembre 2022, à la journée des Légitimités traditionnelles, initiée par le Président de la Transition, à travers le ministère de la Culture, de l’artisanat, de l’industrie hôtelière et du tourisme.

Après l’intermède musical de l’Ensemble Instrumental et le mot de bienvenue du représentant du Maire de la commune III, Mahamadou Kouyaté, le porte-parole des légitimités traditionnelles, Souleymane Niaré, dira que le 11 novembre fait date désormais dans l’histoire. C’est le début d’une nouvelle ère. Pour le notable, la chefferie traditionnelle peut être un bon levier pour la gestion et la qualité du développement durable, si elle est exploitée judicieusement.

Selon le ministre de la Culture, de l’artisanat, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo, il s’agit à travers cette célébration, d’accorder l’audience et le crédit nécessaires à la prise de décision sur les questions de développement. En outre, a ajouté le ministre Guindo, il s’agit de s’appuyer sur le système de gouvernance avec lequel les légitimités traditionnelles parviennent à gérer, traiter, solutionner jusqu’à l’oubli, des problèmes ou des différends pour amorcer une véritable refondation de l’Etat. Il a rappelé le thème de cette première édition qui est « Place et rôle des Légitimités traditionnelles dans la réconciliation nationale, la promotion de la paix, de la cohésion sociale et la refondation de l’Etat ». «Le Mali, c’est aussi le pays d’une forte tradition de paix et de culture de la paix. La Charte de Kurukanfuga illustre, à bien des égards, que le Mali dispose de tous les ressorts, à la fois historiques et contemporains, pour poser les jalons d’une gouvernance vertueuse, plaçant les légitimités traditionnelles au cœur des mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Les légitimités traditionnelles sont des maillons essentiels dans la société malienne et sont incontournables dans la conduite de la réconciliation nationale et la régulation sociale. Elles constituent des relais de l’Administration d’Etat, ainsi que des Collectivités. Elles sont sans cesse mises en action dans la recherche de solutions aux différentes crises qui ont émaillé l’histoire contemporaine du Mali. Elles jouent un rôle déterminant dans le processus de développement économique, social et culturel durable du pays. En somme, rien de durable ne peut se faire, dans les villages, les fractions et ou les quartiers, sans leur implication et leur accompagnement, mais elles demeurent, pourtant, sans voix au niveau national ».

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre intérimaire, le Col Abdoulaye Maiga, a remercié le Président de la Transition le Col Assimi Goita qui est à l’origine de la célébration de la journée des Légitimités traditionnelles en l’instituant par le Décret n°2022-0128/PT-RM du 04 mars 2022.

Bintou Diarra

