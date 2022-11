Coris Bank International, dans le cadre de ses journées Cauris Days, a offert 101 lits médicalisés et 101 potences au centre de santé de référence de la commune V. La remise de ces dons s’est déroulée le 06 novembre dernier sous la présidence de la ministre de la santé et du développement social, Mme Diaminatou Sangaré.

Pour la Directrice générale de Coris Bank Mali, Mme Sidibé Aïssata Koné, faire de la banque autrement n’est pas qu’un slogan pour Coris Bank International. « C’est le fondement même de son organisation et de son fonctionnement. En effet, dès l’ouverture de ses guichets au Mali le 1er août 2014, Coris Bank International a travaillé à révolutionner l’offre de services bancaires au Mali et à se distinguer comme une banque responsable et éthique, soucieuse de ses performances, mais aussi du bien-être de ses salariés, clients, consommateurs et de la société malienne toute entière ». Dans le cadre de la matérialisation de son engagement à satisfaire toutes les parties prenantes, a-t-elle expliqué, Coris Bank s’est engagé dans une démarche de qualité totale en implémentant un système de management de qualité, robuste et performant.

« A ce jour, Coris Bank International est la seule banque au Mali certifiée ISO 9001 version 2015 pour l’ensemble de ses 35 processus. Elle est également une des rares institutions bancaires à disposer d’une politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), politique dont le déploiement, soutenu par la Fondation Coris, lui a permis de réaliser les œuvres sociales et caritatives au profit des populations maliennes », a précisé la Directrice générale. Ainsi, en août 2014, Coris bank a fait un don de 10 millions au Ministère de la Santé pour soutenir la lutte contre la maladie à virus Ebola. Des matériels médicaux et d’hygiène ont été offerts en mars 2015, à l’hôpital Gabriel Touré et à l’hôpital “Le Luxembourg” pour une valeur totale de 8 500 000 francs CFA. La troisième région a bénéficié, en mars 2016, de la générosité de la banque à travers des dons de vivres, de matelas (nattes et matériels de nettoyage) à la maison d’arrêt et de correction de Sikasso, de matériels de nettoyage à la mairie de Sikasso, de vivres à l’orphelinat de Sikasso, pour une valeur totale de 11 millions de francs CFA. En mars 2017, elle s’est manifestée à Sogoniko et Badalabougou à travers des dons de matériels médicaux et de nettoyage pour une valeur totale de 9 500 000 de FCFA. L’année suivante, l’AMALDEME a bénéficié de vivres et la Police de Ségou de matériels informatiques et bureautiques d’une valeur totale de 11 millions de francs CFA. En mars 2019, des dons de matériels ont été faits à la Protection Civile et des dons de vivres aux veuves des militaires pour une valeur totale de 11 millions de francs CFA. Le ministère de la Santé a bénéficié en mars 2020, de 20 millions CFA pour soutenir la lutte contre la Covid-19. En mars 2021, des dons de vivres, moustiquaires et bâches ont été faits aux réfugiés installés à Faladiè pour une valeur totale de 10 millions de FCFA. En octobre 2022, la banque a octroyé des bourses d’études supérieures pour 3 années, à cinq nouveaux bacheliers maliens pour un montant total de 26 millions de francs CFA.

Aujourd’hui, le don constitué de cent un (101) lits médicalisés et de cent une (101) potences pour une valeur totale de 45 millions de francs CFA au CSRF, vient s’ajouter aux nombreux actes de générosité de Coris Bank International Mali. Ce qui constitue une manifestation de sa solidarité à l’endroit des habitants de la Commune V. ce geste va contribuer à améliorer son plateau technique et ses capacités de prise en charge des malades.

Mme Sidibé Aissata Koné a adressé ses chaleureuses félicitations et sa reconnaissance au corps médical pour le don de soi et le sacrifice consenti au quotidien pour redonner la santé aux malades et sauver des vies.

Espérant un bon usage de ce matériel, la Directrice générale de Coris bank International Mali a rassuré la ministre de la santé de l’engagement de son établissement à poursuivre ses actions au profit des populations.

Prenant la parole, la ministre de la santé, Mme Diaminatou Sangaré, affirme que ce don vient atténuer les charges du ministère de la santé tout en contribuant à soulager les malades. Le besoin du ministère de la santé est énorme. « Il n’y a pas de petit don. Ce don de lits vient renforcer la capacité de prise en charge du CSRF de la commune V », a-t-elle souligné tout en demandant à la directrice du Centre et à son personnel d’en faire bon usage.

Drissa Togola

