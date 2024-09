Justice. Le colonel Assimi Goïta accorde la grâce présidentielle à 390 détenus

Pour la deuxième fois en six mois, le président de la transition, le Colonel Assimi a accordé la grâce présidentielle à 390 détenus. L’information a été rendue officielle, ce mercredi 25 septembre, par le ministre de la Justice. Le décret de grâces collectives a été pris le 21 septembre dernier, à la veille de la fête de l’indépendance.

« Cette décision est motivée par des raisons hautement humanitaires », a indiqué le ministre de la Justice, dans son communiqué. Aussi, a indiqué le ministre, la décision répond à un impératif de « désengorgement des établissements pénitentiaires ». Les prisons maliennes, selon le ministre, connaissent une forte densité et participent de l’amélioration du climat social en détention par la réduction de la promiscuité consécutive à la surpopulation carcérale.

La grâce a été accordée à 390 détenus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive et ayant fait preuve de leur amendement et montré de bonnes prédispositions à la resocialisation. Les détenus des établissements pénitentiaires suivants : Maison Centrale d’Arrêt de Bamako, Maison Centrale d’Arrêt de Kéniéroba, Centre Pénitencier Agricole de Kéniéroba, Centre Spécialisé de Détention et de réinsertion pour Femmes de Bollé, les Maisons d’arrêt et de correction de Kayes, Bafoulabé, Kita, Toukoto, Koulikoro, Kati, Kolokani, Kangaba, Quartier à sécurité renforcée de Dioïla, Fana, Sikasso, Kadiolo, Koutiala, Bougouni, Kolondiéba, Ouéléssébougou, Ségou, Markala, Bla, Niono, San, Kimparana, Centre Pénitencier Agricole de Tana, Mopti, Koro, Douentza, Tombouctou, Gao, Tombouctou et Niafunké.

Les intéressés ont bénéficié, selon leur situation pénale, de remises partielles ou totales sur le reliquat de la peine.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

