Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest : Le Bâtonnier Ousmane Bouba Traoré élu président du comité exécutif

Le Barreau du Mali a organisé, hier mercredi, à son siège à Bamako une conférence de presse pour annoncer l’élection du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Ousmane Bouba TRAORE, en qualité de Président du Comité Exécutif de l’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest.

Le patron de l’Ordre des Avocats du Mali est élu Président de cette jeune association qui regroupe tous les Barreaux de l’Afrique de l’Ouest. Son élection par acclamation est intervenue lors d’une assemblée des Avocats au Bénin, où ses collègues n’ont pas hésité de désigner Me Ousmane Bouba Traoré comme Président du Comité Exécutif Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest. « Mon choix est signe de la vitalité du Barreau Malien », se réjouit le Bâtonnier Ousmane Bouba Traoré devant la presse.

Selon lui, cette nouvelle association créée devrait s’atteler à encourager et promouvoir le respect de l’Etat de droit, l’indépendance, l’incorruptibilité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Aussi, elle doit créer entre ses membres des cadres d’échanges d’idées, d’information, de formation juridique, de développement de liens professionnels et personnels, de sensibiliser et faire respecter les principes fondamentaux régissant les Avocats en Afrique de l’Ouest. « Nous allons travailler à promouvoir la défense de l’indépendance des Avocats et de la liberté d’exercice de leur profession, à renforcer les liens professionnels entre les Barreaux membres, à améliorer des services juridiques et judiciaires au bénéfice du public, particulièrement des individus et groupes vulnérables et à encourager le respect des droits de LHomme dans la sous-région », a indiqué le nouveau président de l’ABAO.

La vice-présidence de cette association des Barreaux est revenue au Libéria, le secrétariat général au Nigéria et le trésorier à la Sierra Leone. Le nouveau bureau devrait rester aux commandes pendant les deux prochaines années.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :