La direction des finances et du matériel (DFM) du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a reversé 264 800 575 F CFA au Trésor public en 2023. Ce qui est très rare au Mali. C’est ce qui ressort de la présentation du bilan des activités du DFM par Moussa Kissima Traoré, lors de la cérémonie de remise des rapports annuels des activités 2022 et 2023 des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme au ministre Mamoudou Kassogué. C’était le lundi 20 mai dans les locaux du département.

Le secrétaire général du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Dr. Boubacar Sidiki Diarrah, a remis à son chef, Mamoudou Kassogué, les rapports d’activités 2022 et 2023 des services centraux et assimilés du département.

Pour Dr. Diarrah, ces rapports, fruit d’un travail acharné et d’intenses efforts soutenus par tous les services, constituent une aide à la décision et une boussole pour les actions futures.

Après les mots du secrétaire général et la remise des rapports, les responsables des services centraux et assimilés du ministère de la Justice ont présenté leurs rapport d’activités respectifs.

Parlant de son service, Moussa Kissima Traoré a indiqué que le bilan des activités de la DFM tourne autour de la situation d’exécution des crédits budgétaires et de la situation de passation des marchés.

Concernant la situation d’exécution des crédits, le DFM a indiqué que le budget global de l’ensemble des structures tant au niveau central qu’au niveau régional du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, au titre de l’année 2023, se chiffre à 39 933 642 000 F CFA sur lesquels 19 388 635 000 F CFA sont gérés par la DFM au compte des trois programmes constituant la portion centrale.

A ses dires, le taux d’exécution du budget de la portion centrale du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme à la date du 31 décembre 2023, en termes d’engagement est de 91,45 % et 93,19 % en termes de liquidation.

Mieux, Moussa Kissima Traoré rapportera que la DFM a procédé au reversement au Trésor public d’un montant de 264 800 575 F CFA. Ce qui prouve la bonne gestion des ressources financières et surtout la bonne gouvernance au sein du département. Sans oublier la transparence totale. Ce qui veut dire que le ministre Kassogué ne s’est pas trompé du choix porté sur son DFM, réputé être un cadre intègre et loyal. Avant d’ajouter qu’en plus du fonctionnement ordinaire des structures, la DFM a affecté 620 matériels et mobiliers de bureau dont 177 pour les services centraux et 443 pour les juridictions, soit un taux de 71,45 %.

S’agissant de la situation de passation des marchés, le DFM Traoré dira que son service a pu exécuter 144 des 190 marchés programmés pour un taux de 75,78 %. Cependant, il a précisé que la non-exécution de l’ensemble des marchés programmés est consécutive à la non ouverture de l’intégralité des crédits budgétaires inscrits au titre de l’année 2023.

En outre, il a souligné que les perspectives de la DFM sont surtout orientées vers une mobilisation optimale des ressources budgétaires afin d’approvisionner en matériels et fournitures de bureau les structures du département pour les mettre dans les meilleures conditions de travail pour l’atteinte des objectifs fixés dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses et projets annuel de performance (DPPD-PAP) 2024-2026 du département.

Après avoir reçu les rapports des mains du secrétaire général, le ministre Mamoudou Kassogué a rappelé des mesures innovantes qui, pour lui, ont changé le visage de la justice du Mali. Il s’agit du renforcement des mesures de contrôle interne, de l’amélioration des méthodes et procédures, de l’utilisation rationnelle des ressources publiques, de la célérité dans le traitement des dossiers, de l’ouverture et la disponibilité, pour être à l’écoute des citoyens, comme en témoigne le numéro vert “Binkani Kunafoni” à la disposition des usagers du service public de la justice, des suites appropriées réservées aux dénonciations des cas de dysfonctionnements ou de manquements liés à des abus constatés, sans discrimination aucune, de la mobilité du personnel sur la base d’éléments objectifs en privilégiant la récompense du mérite ainsi que le recrutement crédible des agents de la justice.

Selon le ministre Kassogué, ces mesures innovantes ont donné un réel espoir aux Maliens quant à la bonne administration et la bonne distribution de la justice au Mali qui constituent, indéniablement, des facteurs importants pour la paix et la stabilité sociale sans lesquelles il ne peut y avoir de développement. Elles ont permis, dira-t-il, d’inverser, positivement, l’opinion du citoyen et de renforcer sa confiance en l’institution judiciaire.

Avant de terminer, le ministre de la Justice a instruit le secrétaire général d’enjoindre au directeur national de l’administration de la justice la production, désormais et à bonne date, des rapports annuels de performance des juridictions pour être joints au rapport annuel du département.

