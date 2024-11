Cybercriminalité : Imam Bandjoudou Traoré écope de 2 ans de prison ferme

Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité a infligé hier jeudi une peine de 2 ans ferme au prêcheur lBandiougou Traoré. C’est en début septembre 2024 que ce jeune imam « au verbe dur » a été interpellé par la Brigade d’Investigation Judiciaire, suite à une plainte déposée à la suite des propos tenus lors d’une prêche très critique au comportement et l’habillement des femmes au sein des forces armées et dans les milieux sportifs. L’imam était en détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction du pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. C’est la deuxième fois en l’espace d’un an que le prêcheur se trouve dans le filet de la justice. Déjà, en 4 janvier 2024, le même imam avait été interpellé puis placé sous mandat de dépôt à cause de ses prêches largement partagées sur les réseaux sociaux contre la mauvaise gouvernance et surtout les coupures d’électricité. Dans ce premier procès, le prêcheur a été écroué pour « incitation à la violence » et «trouble à l’ordre public ». Condamné à 18 mois de prison dont 2 mois ferme et 16 mois avec sursis, il était resté en détention seulement 2 mois avant de recouvrer liberté.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

