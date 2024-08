Le nouveau bureau syndical des impôts assigne en justice le bureau sortant

Le Tribunal est saisi pour justifier l’usage fait des fonds sociaux des travailleurs des impôts

La plus grande structure pourvoyeuse des ressources financières que sont les Impôts, a procédé au renouvellement de son bureau syndical afin de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Le nouveau bureau soucieux du bien-être des travailleurs a entrepris un certain nombre d’actions qui semblent être des préalables avant de commencer véritablement à travailler au grand bonheur des agents des impôts. Parmi les actions prioritaires il y a l’audit des fonds gérés par le bureau sortant dont l’intérim était assuré par Moussa Sissoko. En effet, pour ne pas être comptable d’une gestion considérée comme chaotique du bureau sortant, le nouveau bureau a procédé par des enquêtes, lesquelles enquêtes lui ont permis d’accéder non sans peine à tous les relevés bancaires des différents comptes qu’ils soient relatifs au fonds social ou encore au fonds d’équipements.

C’est à la suite de ce travail de titan que le nouveau bureau a constaté un énorme trou dans la gestion de ces fonds. En effet, Il ressort des différents relevés bancaires une nette différence entre les fonds logés qui s’élevaient à 305 091 305, pour ne rester que 14 317 903 comme en attestent les différents relevés. Le nouveau bureau syndical soucieux de l’orthodoxie financière et de la gestion accès sur la transparence, voudrait savoir quelle utilisation avait été faite de cette importante manne financière qui semble être détournée de ses destinataires que sont les travailleurs des impôts.

En effet, c’est le lundi 5 Août 2024 que Monsieur Moussa Sissoko, inspecteur des impôts et ex secrétaire général par intérim du bureau sortant du SYNTIM devrait comparaitre devant le Président du tribunal de grande instance de la commune III afin de répondre à la convocation et cela suite à la requête du bureau de la section syndicale des impôts du Mali, SYNTIM, représenté par son secrétaire Général Monsieur Soungalo Traoré, pour venir s’expliquer sur la gestion des fonds. La requête avait pour but essentiel d’avoir le quitus de la justice aux fins d’auditer la gestion du bureau sortant avant toute activité du nouveau bureau. Cette première audience n’a duré quelques temps et cela après les observations faites par les conseils. Le Président a accepté la requête des avocats et l’audience a été reprogrammée pour le lundi 12 Août 2024 à la grande stupéfaction du nouveau Bureau dirigé par Soungalo Traoré. En tout cas M Traoré et ses camarades sont déterminés à aller jusqu’au bout et cela pour ne pas être comptable d’un manquement grave à l’orthodoxie financière. Des lourds soupçons pèsent sur le bureau sortant, s’il y a certes une présomption d’innocence jusqu’à ce qu’ils soient reconnus coupables par la justice, mais sur la base des pièces à conviction comme les différents relevés bancaires, tout porte à croire qu’il y a un abyssal trou financier. Vivement le prochain rendez d’audience afin que la justice puisse se prononcer sur cette désormais rocambolesque affaire afin que le nouveau bureau puisse s’atteler à sa noble mission celle de défendre les intérêts matériels, financiers et même moraux des travailleurs des impôts

En somme le Mali Koura tant prôné par les autorités de la transition doit obéir aux critères de redevabilité, de rigueur et de transparence dans la gestion des affaires publiques, sinon ce beau concept sera tout simplement un slogan creux. Le nouveau bureau syndical des impôts vient de donner le ton en exigeant du bureau sortant de rendre compte. Que ce bel exemple de transparence puisse inspirer tous les autres syndicats de quelques structures qu’elles soient

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :