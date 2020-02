Incarcéré dans le cadre d’une enquête dans l’affaire dite « éclairage public » par le procureur du pôle économique et financier de Bamako, le maire du district a recouvré, ce mardi, la liberté provisoire après paiement d’une caution.

Maliweb.net – Le puissant maire de Bamako, Adama Sangaré, n’aurait finalement passé quatre mois dans la maison d’arrêt de Bamako. L’édile qui a occupé l’hôtel de ville de Bamako pendant plus d’une décennie a obtenu ce mardi une liberté provisoire. Selon notre source, Adama Sangaré aurait versé une caution afin de sortir provisoirement sa cellule.

Il faut rappeler qu’il avait été interpellé et entendu en octobre 2019 par les enquêteurs du pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako dans le cadre d’un dossier portant sur une passation de marché d’éclairage public. À l’issue de cette audition, il a été placé sous mandat de dépôt dans la grande prison de Bamako. Les chefs d’accusation retenus par la justice contre le maire du district sont : « faux et usage de faux » et « atteinte aux deniers publics ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

