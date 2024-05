Mali : Dr Oumar Mariko crie à la victoire de la démocratie après l’échec de la dissolution du parti SADI

Le tribunal de Grande instance de la commune I du District de Bamako a débouté le ministère public, ce lundi, dans la procédure judiciaire de dissolution intenté contre le parti Solidarité Africaine pour l’Indépendance et la démocratie.

Le verdict met fin du feuilleton judiciaire qui a opposé le ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation représenté par le Contentieux de l’Etat au parti SADI de l’opposant en exil, Oumar Mariko. Selon le conseil du parti, le tribunal a tranché en faveur du parti en déboutant dans la foulée le ministère public. Loin du Mali depuis environ deux ans le président du parti Oumar Mariko a très vite réagi du verdict du juge. « Le sang des martyrs vient de parler. Les luttes héroïques de nos martyrs viennent parler et elles vont continuer à parler. Le ministère de l’administration territoriale du Mali dirigé par le Colonel Abdoulaye Maïga vient d’être débouter par la justice malienne à la plainte de dissolution contre le Parti SADI », se réjouit Oumar Mariko dans un audio qui nous avons écouté.

L’opposant contraint à l’exil à cause de son opposition au pouvoir militaire voit dans ce verdict comme une victoire d’une justice indépendante qui n’est pas à la solde du pouvoir en place. Pour lui, la décision rendue par le tribunat de grande instance de la commune I prouve à suffisance qu’il y a que « des germes dans la justice malienne qui continuent de croire que la justice est un instrument entre les mains du peuple pour dire le droit et faire avancer la loi ». Outre la victoire de l’Etat de droit et à l’indépendance de la justice, Oumar Mariko se réjouit d’une victoire de la démocratie contre les forces qui bâillonnent les acquis démocratiques. « Il faut que la démocratie soit une réalité dans la République du Mali, que les libertés fondamentales, d’opinions et d’associations soient respectées et nous allons continuer à nous battre pour ça », a-t-il conclu.

Cette victoire est la détermination d’un homme politique qui estime que son parti fait l’objet de poursuites judiciaires parce qu’il n’a jamais accepté de soutenir le pouvoir des militaires. Oumar Mariko a toujours insisté que « l’assignation en justice contre son parti vise à abattre d’abord le Sadi pour faire comprendre aux autres qu’ils n’auront aucun scrupule à les éliminer ». Le parti du parti SADI a toujours insisté que ces prises de position contre la transition n’engageaient nullement sa formation politique. Pareil pour le bureau politique du parti SADI qui a toujours rejeté les accusations que le contentieux de l’Etat reprochait au parti dans le but de le dissoudre.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

