L’affaire d’atteinte aux biens publics et contrefaçon de sceaux de l’Etat qui impliquait quelques cadres du Ministère de l’Energie et de l’Eau a connu son épilogue. En effet, Mohamed Fofana, Oumar Bah, Fanta Karabenta (tous anciens directeurs des finances et du matériel dudit département), Adama Traoré (entrepreneur), Souleymane A dit N’Dian Sidibé (régisseur de la Direction nationale de l’hydraulique), Adama Dembélé (régisseur également des dépenses du ministère de l’Energie et de l’Eau), Edy Touré (comptable-matière à la Direction des Finances et du Matériel dudit ministère) étaient tous à la barre, le mardi 16 juillet 2024, pour répondre des faits cités plus hauts. A l’issue de plusieurs heures de débats, Mohamed Fofana, Oumar Bah et Adama Traoré ont été acquittés. Les trois autres ont été condamnés à des peines allant d’un an à trois ans de prison avec sursis et au paiement d’une amende notamment Fanta Karabenta (18 mois de prison avec sursis, remboursement de 9 millions FCFA et paiement 150 000 FCFA d’amende), Edy Touré (trois ans de prison avec sursis et paiement de 200 000 FCFA d’amende) et Adama Dembélé (12 mois de prison avec sursis et paiement de 100 000 FCFA d’amende). Absent à la barre, l’accusé Abdoulaye Kouma, un entrepreneur en fuite, a été condamné par contumace à 20 de réclusion criminelle à perpétuité et au paiement de 1.300.000FCFA d’amende.

