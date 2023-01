Quête d’une justice transitionnelle réussie au Mali : Etudiants, à vos plumes !

Un concours entre les étudiants en droit et en sociologie sur la Commission vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) est lancé sous l’égide l’Association malienne pour les Droits de l’Homme (AMDH) et la Coopération allemande GIZ. Il s’agit, pour les concurrents, à travers de beaux articles, de faire connaître la CVJR, ses travaux et ses recommandations en vue de l’instauration d’une justice transitionnelle efficiente dans un contexte de crises multiformes au Mali.

Le mardi 24 janvier 2023, la Faculté de droit public (FDPU) a servi de cadre pour le lancement officiel du concours entre les étudiants sur le travail de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation (CVJR), une activité organisée par l’Association malienne des Droits de l’Homme (AMDH) en partenariat avec le Projet d’Appui à la stabilisation et à la Paix (PASP) et la Coopération allemande GIZ.

Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé : “Soutien de la société civile au processus de la justice transitionnelle au Mali”, un projet initié par l’AMDH, qui vise à faire adhérer les professeurs, les étudiants, les organisations de la société civile (OSC) et les populations à la cause de la CVJR, afin de les mobiliser autour des recommandations issues des travaux de la Commission.

Selon le vice-doyen de la FDPU, Moussa Moïse Sangaré, l’objectif de ce concours est de mettre en compétition les étudiants en droit et en sociologie, pour faire connaitre en milieu universitaire à travers des articles de quatre pages, les travaux et le mandat de la CVJR. Et aussi le rôle que les OSC, les étudiants, les professeurs et les populations doivent jouer pour accompagner la suite du travail de la CVJR pour la réussite du processus de justice transitionnelle au Mali.

Il ajoutera aussi qu’aujourd’hui, le Mali a besoin de la justice transitionnelle pour instaurer une paix durable.

Pour le président de l’AMDH, Me Moctar Mariko, la CVJR, ses travaux et recommandations ne sont pas bien connus de tout le monde. Cependant, l’université est un laboratoire scientifique de conception quantitative et qualitative, de formation, de sensibilisation et de diffusion à grande échelle.

Pour ce faire, il dira que nous pouvons espérer qu’une compétition entre les étudiants en droit public et en sociologie, les amenant à produire des notes sur la CVJR et sur les deux organes successifs, permettra de bien vulgariser son mandat et ses missions. D’où l’importance de cet exercice dont les résultats serviront d’outil de plaidoyer auprès des hautes autorités de la Transition.

“Nous sommes convaincus qu’une bonne mise en œuvre des recommandations permettra de soulager et d’abréger la souffrance des victimes qui attendent depuis 2012”, a-t-il déclaré.

Aussi à travers ce concours, l’AMDH et la GIZ veulent mobiliser les étudiants, les chercheurs, les OSC, à s’approprier des recommandations de la CVJR et les modes de réparation préconisés par elle.

Au terme du concours, des cadeaux seront offertes aux étudiants qui produiront les meilleurs articles. Une moto et un ordinateur portable pour le premier prix, un ordinateur pour le deuxième prix et une tablette pour le troisième prix.

Etudiants, à vos plumes !

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :