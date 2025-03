La résilience malienne face aux campagnes médiatiques négatives : un Pays Debout et Résolu

Le Mali, terre d’histoire et de culture, traverse une période difficile marquée par la menace terroriste et une intense campagne médiatique occidentale négative. Pourtant, malgré les défis, le peuple malien reste debout, uni et résolu à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté.

L’amalgame souvent véhiculé par certains médias occidentaux entre le combat contre le terrorisme et la stigmatisation d’un groupe ethnique, les Touaregs, est un danger réel. Il est primordial de rappeler que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être confondue avec une chasse aux sorcières ethnique. Les Touaregs du Mali, comme toutes les autres ethnies du pays, sont des citoyens maliens à part entière, et les actes de quelques individus ne doivent pas servir à ternir l’image d’une communauté entière.

La campagne médiatique, souvent biaisée et tendancieuse, cherche à dépeindre le Mali comme un pays instable et à la merci des forces terroristes. Or, la réalité est bien différente. Le peuple malien, conscient des enjeux, s’est mobilisé pour faire face à la menace terroriste. Les forces armées maliennes, appuyées par des partenaires internationaux, mènent des opérations militaires efficaces pour contrer les groupes terroristes.

Le Mali, fort de son histoire et de sa culture, s’appuie sur sa cohésion sociale et son unité nationale pour surmonter cette période difficile. Les différents groupes ethniques du pays, conscients de leur destin commun, se mobilisent pour défendre leur patrie. Les initiatives citoyennes se multiplient pour promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interculturel.

Le gouvernement malien, soutenu par la communauté internationale, met en place des stratégies pour lutter contre le terrorisme et pour assurer le développement économique et social du pays.

KONATÉ ABDOUL KARIM

