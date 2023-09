La tradition respectée en Commune V de Bamako : Le maire Ouattara rend public son bilan semestriel !

Pour la 11è fois, le maire de la Commune V du District de Bamako, Amadou Ouattara et son équipe ont offert, le samedi 2 septembre 2023 à l’hôtel Badala, le traditionnel déjeuner de presse afin d’informer l’opinion nationale et les partenaires sur la gestion des ressources de la mairie. Ont été expliqués la gestion des fonds du 1er janvier au 30 juin 2023, les réalisations, les dépenses, ainsi que les défis et perspectives. Compte-rendu.

Cette rencontre entre l’équipe municipale de la Commune V et la presse nationale, est devenue une tradition puisque c’est la onzième du genre.

A ce jour, ont révélé le maire et ses collaborateurs, le budget de la mairie est de 268 525 545 FCFA. Les dépenses comprennent le salaire du personnel non titulaire, les heures supplémentaires et les ristournes versées aux collecteurs et agents de recouvrement. Les sessions du Conseil communal ont été valorisées avec des indemnités de session d’un montant total de 7,795 millions FCFA. De plus, les membres du Bureau communal ont perçu des indemnités de fonction et de représentation, tout comme les Officiers d’état-civil pour la célébration des mariages. Les services municipaux ont également bénéficié d’indemnités pour diverses activités.

Dans le domaine de la santé et des affaires sociales, l’État a accordé une subvention de 8. 300. 225 FCFA pour la santé communautaire, avec un appui financier supplémentaire de 400. 000 FCFA au service du développement social et de l’économie solidaire. La mairie a octroyé des subventions pour l’organisation des examens du DEF 2023 et pour le soutien aux services de sécurité ainsi qu’au tribunal de la Commune V.

Des dépenses ont été engagées pour l’alimentation en eau potable et en électricité du personnel et des usagers. Enfin, des investissements ont été réalisés pour garantir le confort, les commodités et la sécurité des usagers, notamment les frais de nettoyage des bâtiments, de communication et de transport du personnel.

En résumé, la 11è session de restitution des activités du maire, Amadou Ouattara a offert un aperçu complet des activités et des dépenses de la mairie de la Commune V pour le premier semestre de 2023. Ces initiatives et investissements démontrent l’engagement continu de la municipalité pour le bien-être de sa population et l’amélioration de sa qualité de vie. A noter qu’après ce déjeuner de presse, l’équipe de la mairie serait dans tous les quartiers de la commune pour exposer le bilan de ce semestre à la population. Fait notable : d’un coût total de 5 052 500 FCFA, une formation axée sur la maîtrise d’ouvrage des investissements a été intégralement financée par la mairie.

Drissa Togola

