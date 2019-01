Après avoir doté la salle d’audience portant le nom de leur parrain d’un tableau géant à l’effigie de ce dernier et la réalisation d’un bosquet dans l’enceinte et la haie vive au tour de la Cour d’appel de Bamako il y’a dix ans de cela, l’actuel bureau de l’Amicale de la Promotion Feu Maitre Tiémoko Diatigui Diarra (APTDD), en collaboration avec la Direction Régionale des Eaux et Forêts, a effectué le 8 janvier 2019, une visite de terrain à la Cour d’Appel de Bamako.

Le contexte et l’objectif de cette cérémonie selon le Président de l’APTDD, Boureima Tabalaba, était entre autres la mise en œuvre des activités de l’amicale de la promotion, la promotion des activités d’intérêts public visant la préservation de l’environnement et du cadre de vie, d’encourager le service bénéficiaire et particulièrement ceux chargés de s’en occuper à s’engager davantage dans l’entretien et la préservation du cadre de vie de l’espace. Plus loin, il dira qu’il s’agit aussi de bénéficier de l’appui et des conseils avisés techniciens, afin de contribuer en d’autres lieux pour la promotion sacrée de cette nature qui pour lui sans laquelle nul ne s’aurait parlé de la vie humaine. Par ailleurs, il a déclaré que c’est pour susciter enfin une dynamique de préservation des espaces verts dans les lieux publics comme cela se fait dans d’autres pays. Ainsi, la visite a débutée dans les locaux de la Cour d’Appel, les membres de l’amicale ont rencontré les responsables. Ensuite, le bosquet dont l’état a été apprécié par les responsables des eaux et forêts ainsi que la salle d’audience. Le représentant du premier Président de la Cour, Amadou Abdoulaye Sangho, conseillé à la Cour d’Appel de Bamako, a remercié les membres de l’amicale pour cette visite et de tout ce qu’ils ont eu à faire au niveau de la Cour. A l’en croire, ça les honorent tous du fait que ça va dans le sens de la perpétuation de la mémoire de leur parrain et de la protection de l’environnement. En outre, il a réitéré aux membres de l’accompagnement de la Cour à chaque fois qu’ils souhaitent mener une action pour perpétuer la mémoire de ce célèbre avocat. Le Directeur Régional des Eaux et Forêts, le Commandant Ousmane Sidibé, a vivement apprécié l’initiative de la promotion Feu Maitre Tiémoko Diatiqui Diarra et l’intérêt qu’ils ont pour la nature. Ainsi, il dira que beaucoup d’associations ou corporations font des reboisements et qu’après la campagne, on ne voit plus rien. Par contre, il dira que ce n’est pas le cas de la promotion et que dix ans après le résultat est toujours visible. Il s’est dit très satisfait, et compte sur la promotion pour qu’ils puissent créer des bosquets Tiémoko Diatigui Diarra dans la ville de Bamako.

Rappelons que cette association a été créée en 1998 et a comme objectifs de défendre les intérêtsmatériels et moraux des camarades de la promotion, consolider les liens de solidarité, de fraternité, et d’amitié entre ses membres, contribuer à la promotion et à la vulgarisation du Droit au Mali , en Afrique et dans le monde, contribuer au développementsocioéconomique et culturel de la Nation malienne et d’établir et d’entretenir des relations de coopération et de jumelage avec d’autres organisations.

Ousmane Baba Dramé

