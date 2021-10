L’ancien président tchadien, feu Hissène Habré, à propos de l’Occident

« Parfois, je me pose la question : pourquoi le monde occidental, de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système ? Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous, vous êtes en droit de vous poser à vous-mêmes, cette question. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous et bon pour vous ? Alors que toute l’histoire est là. L’Occident n’a jamais été un moyen de liberté et de démocratie, soyons sérieux ! Vous nous avez toujours écrasés dans l’histoire depuis la Traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions des morts, la colonisation qui a été une tragédie terrible pour l’Afrique. Aujourd’hui, le néocolonialisme. Vous nous dominez sur tous les rapports, vous nous exploitez sur tous les rapports : économique, politique, culturel, diplomatique, militaire… et vous prétendez que notre bonheur, c’est ce que vous nous dites, or dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire.

Franchement, dans ce domaine, nous n’avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates mais qui ne le sont pas de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous, ils n’ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincu que nous aussi nous aimons la liberté, nos peuples aiment la liberté, la démocratie, seulement la nature de l’être humain. Mais acceptez que nous avons notre histoire, notre culture, nos problèmes ou plutôt aidez-nous puisque vous avez fait votre bonheur, votre fortune sur notre dos durant des générations…».

