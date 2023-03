Le Plan Stratégique à Moyen Terme 2022-2025 : Pour une nouvelle organisation de la BMS-SA

Pour faire face aux récentes évolutions politico-économique et sécuritaire du pays, la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA), fidèle à ses meilleures pratiques, s’est dotée d’un Plan Stratégique à Moyen Terme, couvrant la période 2022-2025. Ce nouveau Plan, qui intègre les récentes évolutions de l’environnement réglementaire, institutionnel, politique et sécuritaire du pays, a été élaboré dans le souci de doter la BMS-SA d’une grande flexibilité et d’une prise en compte des évolutions observées.

Depuis sa création en 2002, la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) a connu divers orientations au cours de son existence. Des orientations qui ont d’ailleurs permis à la banque de conserver sa place de leader par les banques maliennes et sous régionales et même régionale. Cela, à travers une évolution institutionnelle importante avec surtout l’absorption en 2008 du Crédit Initiative (CISA), institution dédiée au financement des PME/PMI, et la fusion en 2016 avec la Banque de l’Habitat du Mali (BHM), spécialisée dans le financement de l’habitat et de l’immobilier. Ces opérations, à forte portée stratégique, ont été menées sous l’impulsion de l’Etat malien et ont permis de créer un Pôle financier national disposant d’une surface financière importante et par voie de conséquence, d’une meilleure capacité d’intervention au profit de l’économie nationale. Aujourd’hui, l’apport de la BMS-SA dans l’économie nationale est capital.

C’est pourquoi, pour mieux exécuter ses missions de pourvoyeuse de l’économie malienne, elle a mis en place des programmes et plans stratégiques tout en mettant en exergue l’intérêt de la clientèle aussi. C’est ainsi, qu’après une phase de consolidation, la Banque malienne de Solidarité (BMS-SA), fidèle à ses meilleures pratiques, s’est dotée d’un Plan Stratégique à Moyen Terme, couvrant la période 2022-2025. Compte tenu des récentes évolutions de l’environnement réglementaire, institutionnel, politique et sécuritaire du pays, ce nouveau Plan, a été élaboré dans un souci d’une grande flexibilité et d’une prise en compte des évolutions observées. Il s’inscrit dans un contexte particulier où la Banque fait face à un triple défi, à savoir : les conséquences sur l’économie nationale d’une crise politico-sécuritaire endémique amplifiée par la pandémie de la COVID-19 ; une réglementation de plus en plus contraignante, et un impact croissant du digital sur la consommation de services financiers, dans un environnement hautement concurrentiel.

Le Plan Stratégique à Moyen Terme 2022-2025 a été élaboré sur une période de quatre (04) ans afin de mieux intégrer les changements observés. Ledit plan s’articule autour de quatre (04) axes stratégiques qui se déclinent comme suit :

Axe stratégique n°1 : Amélioration des équilibres financiers de la Banque en vue du respect de toutes les normes réglementaires

Axe stratégique n°2 : Renforcement de l’efficacité organisationnelle et des capacités managériales de la Banque afin d’accompagner les mutations de l’environnement

Axe stratégique n°3 : Accélération de la modernisation de la Banque à travers la digitalisation afin d’atteindre les standards internationaux

Axe stratégique n°4 : Développement des nouveaux produits et conquête de nouveaux marchés.

Ce Plan Stratégique à Moyen Terme accompagne le changement de gouvernance de la Banque, intervenu en Novembre 2021 et nécessite une profonde transformation des métiers de la Banque ainsi qu’une redéfinition de son cadre organisationnel, humain et technologique. C’est ainsi que dans un souci de modernisation, une refonte des structures de la Banque a été adoptée par le Conseil d’administration. Le nouvel organigramme adopté dans ce sens vise à accompagner l’inflexion stratégique de la Banque, améliorer davantage la proposition de valeur pour ses clients et assurer une croissance solide et pérenne de ses différentes activités, dans le respect de ses valeurs. Ce qui permettra de renforcer les capacités de la Banque afin qu’elle puisse s’adapter aux directives prudentielles, à sécuriser ses opérations, à fluidifier ses processus de traitement et à favoriser la digitalisation au service de ses clients.

Parmi les évolutions majeures apportées par ce nouvel organigramme figurent l’indépendance des fonctions de contrôle et de maîtrise des risques a été renforcée ; la réorganisation de l’exploitation pour une meilleure segmentation du portefeuille clientèle et une couverture convenable des marchés stratégiques ; le digital et la monétique ont été mis en avant afin de moderniser l’offre de service de la Banque ; de nouveaux métiers (Trade finance, cash mangement, marchés de capitaux, …) apparaissent pour accompagner les clients de la Banque.

Aussi, dans ce nouvel organisme, les opérations back-office ont été mutualisées pour une meilleure efficience et une sécurisation des processus ; la gestion des ressources humaines a été professionnalisée pour accompagner la gestion de carrière du personnel. Ainsi, pour atteindre les objectifs assignés, les projets de transformation sont encadrés au plus haut niveau et les filiales et succursales internationales de la Banque font l’objet d’un pilotage mutualisé.

L’objectif visé par ces différentes transformations opérées au sein de la BMS-SA, à travers le Programme Elan 2023, est d’asseoir cette nouvelle organisation et à favoriser l’atteinte des objectifs du Plan Stratégique à Moyen Terme.

Avec ces transformations au niveau du management et de l’organisation, la Banque Malienne de Solidarité aura en main les leviers de sa propre croissance et reste optimiste quant à l’atteinte de ses objectifs futurs.

Il faut rappeler que la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) a été créée en 2002 à l’initiative des Autorités maliennes soucieuses de mettre en place un instrument de financement de proximité à même de prendre en compte les besoins basiques des populations dans le strict respect de la réglementation bancaire.

Programme TOUNKARANKE

Un concept qui répond aux initiatives de la BMS SA

La BMS-S.A décidée à faire de nos villages un creuset des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social de nos territoires, basé sur les potentialités et les spécificités de chaque région

Le samedi 18 mars 2028 reste une journée inoubliable car il s’agissait pour la banque malienne de solidarité de soutenir les comités villageois dans leurs volontés de créer des opportunités d’entreprendre par et pour les habitants dans leur village.

Cette cérémonie d’envoi de 3 camions de denrées alimentaires était présidée par le représentant du ministre de l’économie et des finances, avec la présence des représentants du ministre des maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, du ministre de la communication, de l’économie numérique et de de la modernisation de l’administration ainsi que son Excellence ambassadeur Directeur du Protocole de la République du Mali.

Toutes ses personnalités étaient entourées par M. Lanfia Koïta non moins Directeur Général de La BMS et de son équipe qui n’ont ménagé aucun effort pour donner un décor plein de sens à cette cérémonie.

En souhaitant la bienvenue aux hôtes, M. Lanfia Koïta s’est dit très ravi en tant que Directeur Général de la Banque Malienne de Solidarité (BMS-S.A.) d’apporter notre touche de banque à cette belle initiative sociale d’appui aux comités villageois de Yelimané, de Gabou et de Tinkaré à travers le Programme TOUNKARANKE.

Il s’agit de soutenir ces comités villageois dans leurs volontés de créer des opportunités d’entreprendre, par et pour les habitants dans leur village.

Un premier (1er) soutien par la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) a permis aux comités villageois d’avoir un relevé d’identité bancaire qui nous à conduit à ce deuxième (2ème) soutien ce samedi 18 mars 2023 pour assister au départ de trois (3) camions remplis de denrées alimentaires dans le cadre du concept « Point DIASPORA » qui développera plusieurs activités génératrices de revenus en faveur des comités villageois de Yelimané, Gabou et Tinkaré.

L’implication de la Banque Malienne de Solidarité (BMS-S.A.) porte sur un renforcement économique dans les villages contre l’exode rural et l’émigration des bras valides, via la structuration, la bancarisation et la création des Activités Génératrices de Revenus dans des secteurs essentiels comme l’agropastoralisme, l’agriculture, l’artisanat, le transfert d’argent, etc.

Pour le DG de la BMS “Ce concept du Programme TOUNKARANKE, répond parfaitement à l’ambition de la Banque Malienne de Solidarité (BMS-S.A.) de faire de nos villages un creuset des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social de nos territoires, basé sur les potentialités et les spécificités de chaque région”

La Banque Malienne de Solidarité (BMS-S.A.) souscrit avec conviction à ce programme dont l’ambition est de rendre accessible les services bancaires à tous les maliens dans les villes comme dans les villages ainsi qu’à la diaspora.

En adéquation avec les orientations et les besoins exprimés dans notre Plan à Moyen Terme (PMT 2022-2025), le ciblage des secteurs concernés apporte une grande cohérence et permettra de renforcer la synergie des actions prioritaires à la fois des comités villageois, de la diaspora ainsi que des partenaires du Mali.

Aussi, M. Lanfia n’a pas hésité à féliciter et remercier Monsieur Cheick SALL Promoteur du Programme TOUNKARANKE d’avoir associé la Banque Malienne de Solidarité (BMS-S.A.) à ce chantier innovant.

Un Programme qui se trouve au carrefour des interventions sectorielles favorisant la consolidation, la participation et l’implication de la diaspora, des acteurs associatifs, des élus locaux dévoués au service des populations vulnérables.

Pour le DG de la BMS, SA qui a rappelé que ce programme a déjà permis l’octroi de commissions aux comités villageois de Yelimané, de Gabou et de Tinkaré à partir de l’aviculture, l’une des activités pilotes.

Ce Programme dispose d’une réelle sensibilité et vise l’amélioration des conditions de subsistance des couches les plus vulnérables de notre société.

Fort de sa position d’interface et de carrefour des initiatives sectorielles, Lanfia renouvelle la disponibilité de la Banque Malienne de Solidarité (BMS-S.A) à renforcer les actions entreprises par le Programme TOUNKARANKE.

Il n’est pas inutile de rappeler que cette position de confluence nous permet de nous impliquer et de booster les actions de la lutte contre la pauvreté.

Une telle position de carrefour doublée de l’implication des acteurs et partenaires multiples et variés pose un défi réel en matière de coordination de nos efforts, de l’amélioration à la fois de notre efficacité et efficience.

