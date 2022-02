A la tête d’une forte délégation, Dr Choguel Kokalla Maïga est arrivé hier dans la capitale des émirats arabes unis. Il prendra part à la Journée du Mali à l’exposition universelle Dubaï 2020 et nouera des contacts dans le cadre de la diversification de nos partenaires

Après son accueil à l’aéroport, le chef du gouvernement a confié aux journalistes qui l’accompagnent que ce déplacement qu’il effectue à la tête d’une forte délégation composée de collaborateurs, de ministres, d’artistes et d’opérateurs économiques a deux objectifs.

Rappelant que l’exposition universelle Dubaï 2020 a réservé le 23 février 2021 comme la journée du Mali, Dr Choguel Kokalla Maïga a estimé que notre pays doit être vu dans toute sa diversité économique, culturelle et sociale. «Nous sommes là aussi avec un deuxième objectif extrêmement important : c’est la diversification des partenaires économiques et financiers du Mali avec les pays du Golfe», a indiqué le Premier ministre.

Le président des émirats arabes unis et le Prince de Dubaï ont invité le chef du gouvernement pour célébrer aussi, le 50è anniversaire de la fondation de leur état. «Nous avons répondu positivement, car cela correspond à nos objectifs aujourd’hui de diversification de notre partenariat, de renforcement des relations entre le Mali et les pays arabes et musulmans qui ont toujours été à nos côtés», a-t-il soutenu, tout en rappelant les grandes années difficiles de sècheresse et les temps qui courent où notre pays a besoin de soutien, du concours de ses amis.

Dr Choguel Kokalla Maïga s’est dit convaincu que les deux objectifs que le président de la Transition a fixés au gouvernement dans le cadre de cette mission seront largement atteints. Il s’agit de montrer le Mali dans toute sa diversité, montrer qu’il est debout, marche, que les Maliens marchent ensemble. Mais également, renforcer les partenariats économiques et financiers et diversifier les relations avec le monde arabo-islamique. Le chef du gouvernement a fait savoir que sa visite à Dubaï n’est qu’un début.

Car selon lui, plusieurs missions gouvernementales de haut niveau sont en préparation dans les semaines et mois à venir. Parmi celles-ci, précisera-t-il, certaines seront conduites par des ministres et d’autres par le Premier ministre pour porter le message d’amitié et de fraternité, de coopération du président de la Transition et du peuple malien à l’ensemble du monde arabo-islamique.

Au programme de la présente visite du Premier ministre, plusieurs activités pour vendre la destination Mali. Il s’agit, entre autres, d’un forum invest in Mali, d’un panel sur les secteurs d’opportunité au Mali, notamment des présentations sur le cadre législatif et réglementaire de partenariat public-privé, les filières porteuses au Mali tirées de la stratégie nationale de développement des exportations.

Mais aussi un autre panel sur les secteurs prioritaires du gouvernement dans les domaines de l’énergie, notamment les énergies renouvelables, les secteurs prioritaires du gouvernement dans les domaines des infrastructures et dans les domaines de l’agriculture. Il est aussi prévu une soirée culturelle avec des artistes locaux.

Le chef du gouvernement est accompagné par les ministres de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, des Mines, de l’énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko et par le secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens combattants, le général Sidiki Samaké.

Envoyé spécial Dieudonné DIAMA

