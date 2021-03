Dans ce contexte de COVID19, les maliennes et les maliens vont célébrer la journée internationale de la femme , l’édition 2021 en toute sobriété pour raison de COVID19. L’information a été donnée le 3 mars 2021 par le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille dans la salle de conférence de son département.

« Leadership féminin, pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID19 », tel est le thème de l’édition 2021 de la journée internationale de la femme dont la cérémonie officielle est prévue au Palais de Koulouba sous la présidence du Président de la République Bah N’Daw. A l’occasion une vidéo-conférence est prévue au CIC B pour permettre à plus du grand public de suivre en direct le déroulement de la cérémonie officielle depuis Koulouba.

Le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Boiré Bintou Founé Samaké a rencontré la presse pour donner l’information sur le déroulé du programme et les raisons de cette sobriété inhabituelle autour des manifestations de la journée du 8 Mars.

Pour respecter les consignes de préventions de la COVID19, les autorités ont décidé d’éviter les grands regroupements, aussi la cérémonie se déroulera au Palais présidentiel sous l’égide du Chef de l’ Etat, a fait savoir Mme le ministre de la femme, de l’ enfant et de la famille. Qui a profité de la rencontre pour revenir sur l’historique de la journée de la femme et ses objectifs.

Institutionnalisée depuis 1977 par l’Onu, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est célébrée au Mali depuis 1994.

La célébration de la journée du 8 mars est opportune pour sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur les conditions de la femme, de faire des plaidoyers auprès des décideurs mais surtout d’établir un bilan sur les progrès réalisés en termes d’ égalités hommes/femmes dans les domaines prioritaires de développement.

Et selon le ministre en charge de la promotion de la femme, le Mali enregistre un bilan assez satisfaisant à ne citer que l’éducation des filles et des jeunes filles, la participation des femmes aux instances de décisions (politique, gouvernement etc). Des acquis que son département a mandaté pour promouvoir les maliennes et maliens, compte pérenniser, et ce en dépit de la pandémie dont les femmes restent les plus grandes tributaires.

Dans cette optique, les femmes ont été associées à la lutte contre la COVID19 via des remises de dispositifs préventifs (masques, gels hydro-alcooliques etc), elles ont également bénéficié de séances de sensibilisation. En plus, Mme Boiré Bintou Founé Samaké rassure que des programmes sont en cours pour accompagner les femmes post-COVID.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

